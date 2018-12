Parejas prometió estar más en contacto con los asociados y sus problemáticas

Como ha sido publicado por Democracia, Raúl Parejas fue elegido presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín por un período de dos años de gestión.

Hacía más de 40 años que no se presentaban dos listas. En esta oportunidad, la encabezada por él logró 90 votos, y la otra por Ricardo De la Fuente, quien obtuvo 41 sufragios.

En diálogo con TeleJunín, el directivo manifestó que este hecho sirve a la democracia de la institución. “Esta movida nos inyectó más a las voluntades que tenemos y sin ninguna duda va a dar buenos frutos. Estamos contentos, orgullosos de la responsabilidad que acabamos de asumir”, dijo.

“Hubo buena participación. Si bien Comercio e Industria tiene un promedio de 450 asociados, anoche (por el lunes 17 de diciembre) había 131 y fue un éxito, teniendo en cuenta que anteriormente, en otras asambleas, no pasábamos de 30 a 40 presentes. Ahora ayudó mucho el tema de la elección, eso le dio un poco de vida a la Cámara y bienvenido sea”, manifestó Parejas.

Proyectos

Consultado sobre los proyectos u objetivos que tienen las flamantes autoridades, el entrevistado dijo: “La Cámara estuvo muy abocada en este último tiempo a una obra que hicimos, que fueron las Cajas de Seguridad. Eso nos absorbió de tal manera que descuidamos la parte gremial, la visita al socio, al comercio, a la industria, a los prestadores. Esto será el primer paso que daremos. Yo, personalmente, acompañado por un par de compañeros vamos a salir a visitarlos, a interiorizarnos bien. Un poco ya palpamos cuál es la situación de los problemas cotidianos. Estamos viviendo un momento económico muy complicado en los comercios e industrias en general”.

“La idea es que Comercio e Industria se haga fuerte y apoye a su asociado. Para eso sería importante (vamos a hacer una especie de campaña) activar y conseguir más socios. Cuantos más socios tengamos, más fuerte se hará la Cámara, siendo el beneficio para todos. Se trata de seguir trabajando con las distintas instituciones que tiene Junín, eso también es importante. Tenemos que hacer saber a los gobiernos de turno que nosotros estamos siempre, precisamos que se acuerden un poco de las PyMes, que generan mayor trabajo en la Argentina y parece que ahora no es así”, manifestó Parejas.

Respecto a la situación de la PyMes, el entrevistado señaló que los créditos son “carísimos”, lo mismo que un descubierto, cambiar un cheque y al margen de eso, el comerciante siempre tiene problemas. “Estamos viviendo un momento muy crítico y esto parece que el Gobierno no lo ve. Como si fuese poco, la vez pasada, sin consultar con nadie tomó una decisión, un decreto de pagar el bono (de fin de año). Estamos de acuerdo que el obrero, el empleado también lo necesita pero hay muchas empresas chicas que no están en condiciones de pagarlo. Se nos metió la mano en el bolsillo sin ninguna clase de consulta”, apuntó.

A la pregunta qué ideas tomará la lista ganadora de la perdedora y si van a convocar a la gente de la nómina liderada por De la Fuente, respondió: “Estamos en contacto, nos vamos a encontrar. Con De la Fuente, fuese el que fuese el resultado habíamos pactado que íbamos a tener una cena y la vamos a tener. Vamos a charlar, y si las cosas que ellos proponen son positivas, por supuesto que las vamos a tener en cuenta, y si es necesario, convocar a alguno de ellos para conformar alguna subcomisión, lo haremos. Las puertas están abiertas. No se trata de ganadores y perdedores, sino de darle lo mejor a la institución y que eso repercuta en el asociado”.