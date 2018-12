El fuerte viento de la tormenta derribó árboles, postes de luz, cables y techos

En la madrugada de ayer, una fuerte tormenta eléctrica azotó a la ciudad de Junín, y al resto de los distritos de la región Nororeste.

Cuando la mayoría de los juninenses todavía descansaba para comenzar una nueva semana, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros y gran cantidad de lluvia generaron graves problemas en el distrito, después de las 5.

Esta combinación meteorológica, provocó serios daños en estructuras como voladuras de techos, la caída de árboles, postes de luz y cables del tendido eléctrico que generó cortes de energía en varios barrios de la ciudad

De esta manera, personal de Defensa Civil, Bomberos de Junín y cuadrillas de EDEN trabajan en conjunto para solucionar los inconvenientes generados por el temporal.

Una de las zonas más afectadas fue el barrio Cerrito Colorado donde los vecinos aseguran que los destrozos fueron provocados por un tornado. Según dijeron, arbustos y árboles pequeños fueron arrancados desde las raíces.

El Club Banco Provincia debió suspender las actividades de la colonia de vacaciones en las instalaciones de calle Los Naranjos, pero se desarrollaron con normalidad en el predio Beto Mesa.

“Tormenta muy intensa”

Al respecto, Eduardo Naya, a cargo de Defensa Civil, aseguró que "tuvimos bastantes postes de luz caídos y esto implica que debemos tener precaución hasta que las cuadrillas de EDEN hagan su tarea. Fue una tormenta muy intensa, con vientos, sumado a una importante lluvia, hicieron que tengamos algunos inconvenientes. De todas formas, todos están registrados y después del mediodía ya no tuvimos registro de llamadas por el 103 del Municipio aunque le decimos a los vecinos que ante cualquier duda se comuniquen a dicho teléfono".

Además, agregó que "estuvimos trabajando en una empresa que está ubicada en avenida Circunvalación y Ruta 188 donde un eucaliptos de gran porte, cayó justo en la entrada y por suerte no pegó en la casilla de vigilancia que era el único lugar donde había personal. También arrastró consigo los cables de corriente del tendido público. También hay que destacar que el recambio que está haciendo EDEN resulta muy importante ya que el árbol no llegó a cortar los cables. Esto es muy importante para que no haya mayores complicaciones".

"Hubo un gran trabajo en conjunto con las diferentes áreas del municipio, también bomberos y EDEN para ir solucionando los inconvenientes. Esto es fundamental para estar en cada uno de los lugares afectados. La coordinación en este tipo de situaciones es decisiva para poder hacer el mejor trabajo posible. También agradecer la paciencia de los vecinos ya que son varios los casos en donde debemos trabajar", dijo Naya.

Para finalizar, expresó que "la idea siempre es atender todas las situaciones desde las más complicadas y emergentes para luego ir a todas las demás. Queremos que ningún vecino arriesgue nada ya que el objetivo es cuidarnos entres todos. Ante cualquier duda que llamen al 103 para que nosotros podamos actuar".



\LEÉ MÁS Lo que dejó el temporal en Lincoln



Vientos a 95 kilómetros por hora

La vecina ciudad de Bragado fue también afectada por la impronta de la tormenta que se registró en la Región, cuando una la fuerte lluvia y viento azotaron nuevamente a la tierra del caballo.

Según detalló el sitio Bragado Informa, se registraron casi 80 milímetros de lluvia en menos de 2 horas, que provocaron el desborde de calles y el ingreso de agua en algunos domicilios. En consecuencia, distintas arterias fueron cerradas al tránsito para facilitar el rápido desagote.

Las ráfagas de viento llegaron a alcanzar los 95 kilómetros por hora.

Arribeños

Esta madrugada un temporal azotó a la localidad de Arribeños, partido de General Arenales. El pueblo amaneció con importante cantidad de árboles caídos y cables cortados. Por estas horas, trabajadores municipales trabajan para normalizar la situación.

El delegado Claudio Vujovich informó a Democracia que "hubo palmeras de luz caídas en Ruta 65 entre Arribeños y Teodelina, y también en la Colonia San Martín; en el casco urbano hubo postes caídos, muchas plantas caídas, muchas ramas, cables cortados que fueron reparados por EDEN, cortes de luz, los daños materiales fueron leves y no hubo que lamentar heridos".

Chacabuco

En Chacabuco llovió 19 milímetros y el viento generó una importante cantidad de destrozos e inconvenientes. Los bomberos voluntarios y defensa civil recibieron varios llamados por caída de árboles, ramas y cables.

Hubo un importante corte de electricidad debido a la rotura de cables que cayeron sobre la cinta asfáltica en la Curva del Sol, intersección de rutas 7 y 30.

Una vecina sufrió la voladura parcial del techo de su vivienda donde habita junto a sus niños. –En su muro de Facebook, la mujer relató el hecho y explicó sobre los escasos recursos con que cuenta para poder arreglarlo.

Lincoln

En Lincoln, no se registraron voladuras de techos pero sí cayó un árbol en la Escuela Nº1, se desplomaron postes de luz y cortaron cables.

Defensa Civil intervino en distintos barrios de la ciudad -La Rural, Plaza España y Barrio Norte- donde se registraron cortes de energía eléctrica.