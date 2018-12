Para 2019 el Ejecutivo propone una suba del 43% en las principales tasas

El tiempo corre y los funcionarios municipales están trabajando contrarreloj para terminar de definir los números finales del proyecto de Presupuesto 2019. El plazo original de presentación venció el 31 de octubre, pero el Ejecutivo pidió un aplazamiento hasta finales de noviembre. Antes de que se cumpliera este nuevo plazo se volvió a pedir una prórroga, puesto que para entonces todavía no estaba aprobado el Presupuesto bonaerense, por lo tanto, la administración del intendente Pablo Petrecca no contaba con los datos concretos de los fondos provinciales que llegarán en el próximo ejercicio, lo que resulta un obstáculo a la hora de hacer un cálculo detallado.

Después de la segunda postergación, hay tiempo hasta finales de este mes para la presentación. No obstante, la administración de Cambiemos quiere elevar el cálculo de gastos y recursos al Concejo Deliberante cuanto antes y esperan poder hacerlo mañana, si es que llegan con sus tiempos. Para colmo, desde la oposición ya se alzó la voz reclamando que se entregue el proyecto con el tiempo suficiente como para poder analizarlo en detalle antes de su tratamiento.

Lo cierto es que el proyecto de Presupuesto 2019 está muy avanzado y solamente restan definir los números finos de cada área.

Democracia tuvo acceso a los lineamientos principales de este cálculo para el próximo año, que será de unos 1650 millones de pesos, tendrá su base en la obra pública –así como en salud, educación, seguridad y desarrollo social– y estará acompañado de una ordenanza impositiva que traerá aumentos de tasas muy importantes.

Aumento de tasas

Se trata del tema que más controversias genera cada vez que se presenta un presupuesto municipal. En efecto, el aumento de tasas suele ser el lugar donde la oposición pone el ojo en primer lugar. Y todo hace suponer que en esta oportunidad la discusión será mayúscula.

Es que la administración de Petrecca definió que Conservación de la Vía Pública (CVP), Servicios Sanitarios y Red Vial, que son los principales tributos municipales, se incrementen el año próximo en un 43 por ciento. El resto de las tasas sufrirán alzas de un 38%.

Es posible presumir que se trata de porcentajes más elevados de los que está dispuesto a aceptar la oposición, de acuerdo a las declaraciones públicas que previamente hicieron los concejales de Unidad Ciudadana, del Frente Renovador y de Peronismo Juninense. En ese sentido, hay que decir que en los tres espacios pidieron subas “razonables” en las tasas.

Para justificar esta decisión, el oficialismo sostiene que el alza que impulsó para este año fue mucho menor a la inflación y necesitan recuperar parte de ese desfasaje. En efecto, en la ordenanza impositiva anterior hubo tributos que bajaron, otros que se mantuvieron estables y algunos que tuvieron subas moderadas, y en ese entonces los funcionarios municipales hicieron hincapié en que, en promedio, el aumento era de un 15%. No obstante, no menos cierto era que las tasas más importantes que pagan bimestralmente todos los contribuyentes sufrieron saltos por encima de esa media.

Respecto de los aumentos para el año próximo, en un principio se pensó en que todas las tasas saltarán un 38%, que era el techo que había impuesto la gobernadora María Eugenia Vidal en su proyecto de presupuesto para la provincia. Sin embargo, cuando esto se trató en la Legislatura bonaerense, el artículo 141 de la Ley Impositiva que imponía ese tope quedó sin efecto, por lo que los municipios se vieron sin trabas para poder ajustar por encima del porcentaje que había sido establecido. Y fue allí cuando los funcionarios del Ejecutivo vieron la posibilidad de subir un poco más las tasas sin contradecir la orden de su jefa política. Entonces se definió el 43% para CVP, Red Vial y Servicios Sanitarios.

Un 27% más

De acuerdo a la previsión de obras, gastos e inversiones, el Presupuesto municipal para el año próximo será de –aproximadamente– unos 1650 millones de pesos. Esto implica un incremento del 27 por ciento respecto a la proyección que se había hecho para este año, que fue de algo más de 1301 millones de pesos.

De esta manera, la evolución presupuestaria durante la gestión Cambiemos en Junín muestra una constante suba en cuanto a sus montos. Es que el cálculo de gastos y recursos del año 2016 fue de 514 millones, el de 2017 subió a 898 millones –lo que implicó un salto de casi un 75%–, y para 2018 se habían proyectado1301 millones, es decir, un 45% más que en 2017.

Parte de estos incrementos se basan, fundamentalmente, en la inyección de fondos para la obra pública, y otra parte se explica en la incidencia directa que tiene el sostenido período inflacionario que atraviesa nuestro país.

Con todo, hay que decir que la suba bosquejada para el año próximo es la menor, en términos porcentuales, desde que Petrecca asumió la jefatura comunal en nuestra ciudad. Y, además, está bastante por debajo de la inflación de este año, que todos los análisis coinciden en que cerrará alrededor de un 45%.

Obras públicas

El Presupuesto 2019 tendrá distintos ejes. “Queremos poner el foco en las obras, pero también en la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo social”, explicaba a este medio un miembro del gabinete municipal.

Con todo, más allá de las dificultades económicas, el cálculo de gastos y recursos para Junín tendrá a la obra pública como uno de sus principales ejes y la idea es que buena parte de los recursos sea destinada a los proyectos de infraestructura que ya están en marcha y algunos nuevos.

Uno de los ítems nuevos que aparecerá en este presupuesto es el de una partida para el transporte público que, de acuerdo a las previsiones del oficialismo, a principios de 2019 estará circulando por las calles de la ciudad. En este caso, el Fondo de Movilidad Sustentable que se destinará a este servicio será de 30 millones de pesos. “Desde el oficialismo esperamos el acompañamiento de este presupuesto para poder terminar el proyecto de transporte, tan esperado por todos los juninenses, inclusive por los bloques de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador”, analizaba ante Democracia un estrecho colaborador de Petrecca.

Otra iniciativa que estará contemplada es la de la repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, que quedó pendiente de la obra que lo incluía junto con la Avenida de Circunvalación.

También seguirán los trabajos en el Cuadrante Noroeste, uno de los proyectos insignes de Petrecca, que arrancó prácticamente con su gestión. También se incluirán en el presupuesto las 25 viviendas anunciadas en agosto, que se realizarán a través del Convenio de Solidaridad Habitacional con los Municipios, lanzado por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Además, habrá recursos destinados a continuar con el Edificio para la Seguridad Ciudadana, ubicado en Liliedal y Lavalle. Y lo mismo sucederá con la obra de la nueva Terminal de Ómnibus, en donde todavía restan hacer los accesos, las divisiones internas y parte del mobiliario. Del mismo modo, se dispondrán fondos para el funcionamiento del Relleno Sanitario.

El Presupuesto 2019 también incluye la obra del Hogar de Protección Integral, un espacio destinada a la atención de mujeres en situación de violencia, cuya construcción supera los 13 millones de pesos.

Algo que consideran “muy importante” en el Ejecutivo local es la asignación de 30 millones de pesos del Fondo Educativo para continuar con la realización de obras de infraestructura en escuelas.

En tanto, se van a hacer trabajos en la continuación del Parque Central, están planificados arreglos importantes en los dos cementerios –Central y Del Oeste–, y se agregarán dos obras de infraestructura vial, que incluye cordón cuneta, base estabilizada y asfalto, en este caso para los barrios Almirante Brown y La Celeste.

Asimismo, desde el municipio afirman que será importante el dinero que se empleará para la extensión de asfalto, cordón cuneta, base estabilizada, agua y cloacas. Y también se continuará con un programa de ampliación del alumbrado público y reconversión lumínica.

Finalmente, en cuanto a la obra del Desagüe Norte, también va a continuar su marcha el año próximo, aunque esto no estará plasmado en el Presupuesto ya que este proyecto lo desarrolla y ejecuta directamente el Gobierno Nacional.

Compras

La compra de maquinarias y equipos será otro proyecto que se incorporará al Presupuesto. Dentro de lo programado, se van a adquirir cinco pick-ups que van a ser destinadas a los pueblos del partido, con la finalidad de que sean utilizadas en la seguridad.

Asimismo, se va a comprar equipamiento para riego y mantenimiento de espacios verdes.

También se incorporarán vehículos para la Secretaría de Salud, cuyo destino será el de unidades de traslado.