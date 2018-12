Villa del Parque: Trabajan para sumar más servicios

La llegada de los servicios a los sectores periféricos y más alejados del centro siempre es dificultosa. Y en el caso del barrio Villa del Parque, a estas complicaciones se le suma un obstáculo más, que es el hecho de tener que “cruzar” el canal con cada una de las prestaciones.

Es así como el agua corriente está presente solo en una parte del barrio, la conexión de las cloacas depende de que se incorpore una planta o sistema de bombeo específico, y la red de gas natural viene desde la Ruta 7.

En ese marco, desde la sociedad de fomento trabajan para sumar estos beneficios al barrio, aún a sabiendas de los inconvenientes que se deben sortear para ello.

Además, piden obras para mejorar las calles y continúan esperando la apertura de un destacamento policial, algo que les fue prometido hace seis meses.

Sobre la instalación de un destacamento policial, no se avanzó nada. Nos dijeron que no daban los costos. Realmente no se cumplió con eso. Marcelo García. Presidente Sociedad de Fomento.

Infraestructura

Delimitado por la Avenida de Circunvalación, la Ruta Nacional N° 7 y las calles Los Naranjos y Garibaldi, Villa del Parque es un extenso barrio que no cuenta con red cloacal. Es por ello que en diferentes ocasiones los representantes de la sociedad de fomento mantuvieron encuentros con autoridades comunales para ver si se puede acceder a este servicio, pero no hubo avances en ese sentido. “El municipio tiene que hacer gestiones y averiguaciones sobre la forma en que se puede pasar del otro lado del canal, es decir, si se necesita otra planta, o un sistema de bombeo, pero por el momento está en estudio”, explica el presidente de la entidad barrial, Marcelo García. Es decir que, según sus palabras, ni siquiera está definido qué tipo de obra se requiere para llegar con el servicio hasta allá.

“Necesitamos este servicio, lo mismo que el agua corriente, que está presente en un sector solamente”, agrega García.

En tanto, sobre la extensión del gas natural, señala que “todavía no se han tendido líneas que permitan conectar a más gente a la red”. Aquí hay una zona que tiene esta prestación porque viene por la calle Aconcagua, desde la Ruta 7 hasta la Clínica, y de ahí hay una derivación hacia Rincón del Cielo. “Pero queda un sector muy grande que no tiene el servicio porque no hay una red troncal que nos permita acceder”, puntualiza el presidente de la sociedad de fomento.

Las calles

El estado de las calles es uno de los temas centrales para los residentes de este sector.

“Hay una zona hacia la derecha y hacia la izquierda de Álvarez Rodríguez, en el que hay calles que con las lluvias se vuelven intransitables. Las han arreglado, pero siguen estando mal, porque también por el tipo de suelo que tienen se hace muy difícil”, detalla García.

Asimismo, en la esquina de Álvarez Rodríguez y Aconcagua hay un barrio que no tiene desagües y, al no haber cloacas, en las calles suelen hacerse cortadas, lo mismo que en Aconcagua y Lartigau. Para García, “se necesitan obras que tengan permanencia en el tiempo”.

Es cierto que cuando se hacen los pedidos al municipio, se arreglan los problemas, pero los lugareños también quisieran que se incluya un programa de asfaltado o de colocación de base estabilizada.

Seguridad

El 31 de mayo de este año se realizó una reunión con autoridades policiales y municipales, y un nutrido grupo de vecinos planteó su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad.

En ese encuentro, el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, explicó que la Provincia había avanzado en la recuperación de un espacio, en el pase del mismo a la órbita comunal y la posibilidad de abrir un destacamento policial.

Sin embargo, desde entonces no hubo novedades sobre este proyecto, como explica García: “No se avanzó nada. Ya hay un expediente que indica que el terreno es municipal, pero nos dijeron que, por el momento, no les daban los costos, que averiguaron en La Plata y dijeron que había que hacer un galpón y que hay que alambrar, cosas que, según dicen, tienen un costo alto. Así que no sé cuándo lo llevarán a cabo. Realmente no se cumplió con eso”.