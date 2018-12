Con una masiva cena, la UCR realizó una demostración de fuerza de cara a 2019

El radicalismo de Junín realizó una masiva cena, el miércoles último, en las instalaciones del club Mariano Moreno, con un importante marco de más de 600 afiliados, militantes y simpatizantes de la UCR local que se hicieron presentes para compartir la noche con las autoridades partidarias y de los socios del frente Cambiemos, en una demostración de fuerza de cara a las elecciones del año que viene.

Además de la presencia del intendente Pablo Petrecca, la diputada provincial Laura Ricchini y concejales del bloque de Cambiemos de la ciudad, se recibieron cartas de adhesión de varios intendentes de la zona, videos con mensajes de apoyo grabados de parte del vicegobernador Daniel Salvador y de legisladores nacionales y provinciales.

Al hacer uso de la palabra, el presidente del Comité Hipólito Yrigoyen, Carlos Mansur, agradeció a los presentes y remarcó que hay varios motivos para festejar, entre los que enumeró: “El excelente trabajo de la UCR en Cambiemos en el transcurso de las elecciones legislativas de 2017, el triunfo en internas porque la gente ratificó el trabajo y el esfuerzo que se había comenzado en 2014 y nos brindó su apoyo, el crecimiento del partido donde se empieza a arrimar la gente que no venía más, el fortalecimiento del espacio y de Cambiemos y el gran trabajo de la UCR en la Cuarta Sección Electoral”.

En tanto, al analizar la coyuntura política, social y económica, afirmó: “Estoy seguro de que no todo está bien, que hay mucho por arreglar y corregir, que tenemos un 2019 complicado por delante, pero cuando miro hacia afuera y veo desde dónde veníamos, tengo la confianza de que vamos por el camino correcto”.

“Los bolsos del convento”

Y agregó: “Salimos de la asociación ilícita que gobernó nuestro país durante 12 años, de los niveles de corrupción más altos en la historia del país, los bolsos del convento, un Vicepresidente y un Presidente procesados, el colapso del sistema educativo, el colapso del sistema de salud, de la seguridad, descalabro de las cuentas públicas, falta de respeto a las instituciones, intolerancia y persecución a la prensa. Todos síntomas de una Argentina a la que no queremos volver”.

En ese sentido, Mansur completó: “Apostamos a la continuidad del cambio sin recetas mágicas, sin mentiras, siempre con la verdad por eso cuando veo esto me doy cuenta que tengo el optimismo y la esperanza intacta”.

Finalmente, aclaró: “Mi padre me enseñó a tomar posición en la vida y yo estoy convencido de que vamos por buen camino, jamás caminaré por el medio, el medio es para los tibios y yo suelo tener la sangre bastante caliente y me hago cargo de lo que digo y de lo que hago”.