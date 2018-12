“El óptico conoce todos los avances sobre diferentes lentes que están en el mercado”

María Carla Bazzoni es la óptica responsable de Eykon, laboratorio óptico de nuestra ciudad.

En diálogo con Democracia, la profesional explicó cuál es la tarea desarrollada en ese lugar.

“Eykon es un laboratorio óptico – manifestó la entrevistada-, nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades visuales de nuestros clientes. Con la recepción de la receta otorgada por el oftalmólogo el cliente es asesorado acerca de la lente ideal para la corrección de su ametropía. No solo teniendo en cuenta la corrección, sino también su actividad principal, si practica deporte o su hobby. Una vez seleccionada la lente, realizamos el asesoramiento sobre el marco. Contamos con biseladoras automáticas para el armado de las lentes”.

El laboratorio está en actividad desde el año 2000, siempre con la función de brindar el mejor asesoramiento al cliente para satisfacer su necesidad visual.

A la pregunta por qué es importante esta profesión para la salud visual de la gente, la óptica Bazzoni respondió: “es el profesional óptico quien conoce todos los avances sobre las diferentes lentes que están disponibles en el mercado. Estando capacitado para seleccionar cuál es la mejor opción en función de su necesidad visual, como así también la prevención de la salud visual que es más importante aún.

En cuanto a las recomendaciones en lo que es anteojos de sol, que se usan mucho en esta época del año, la profesional apuntó, a que sean comprados en ópticas habilitadas, no en la calle, kiosco, playa y demás…

“Es fundamental que la lente tenga protección UV 400, no solo porque la lente tenga color significa que nos está protegiendo – aclaró- La protección UV se debe realizar durante todo el año y no solo en estas fechas Por este motivo es que hoy, gracias a una de las empresas líderes de tecnología aplicada en lentes como es Carl Zeiss Vision, contamos con lentes transparentes con protección UV 400. Es la solución ideal para estar protegidos aun con las lentes recetadas de uso diario”.

En esta óptica ubicada en Primera Junta 910 se pueden encontrar marcos de distintos colores, los espejados que están de moda y son preferidos por la gente durante el verano.