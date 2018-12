Exitoso cierre de la Escuela de Intendentes

Junín fue sede de un encuentro con representantes de Cambiemos de distintos distritos bonaerenses, para realizar una puesta en común de las distintas experiencias de las gestiones municipales. La finalidad es capacitar y construir un conocimiento que sirva de base para quienes se presenten por primera vez en las elecciones del año que viene. "Esperamos que el año que viene podamos incorporar muchos más municipios", afirmó el intendente Pablo Petrecca.

Una vez finalizada la reunión, el Jefe del Gobierno de Junín manifestó: “Es una propuesta que surge de Jorge Macri en conjunto con la gobernadora María Eugenia Vidal, que tiene el propósito de acompañar a los distritos que se están capacitando y trabajando en los lugares donde hoy no son gobierno. Para cada uno de nosotros que hoy tenemos la posibilidad de gestionar, siempre fue fundamental encontrar un municipio amigo para poder consultar ya que uno no nace sabiendo todo y es importante contar con aquellos que tienen experiencia suficiente al respecto. En nuestro caso, nos hemos apoyado mucho en Vicente López que ya tiene una gran experiencia de gestión”.

Seguidamente, el Intendente se explayó con respecto a los puntos que se trataron en la misma: “Se han desarrollado muchas charlas que tocaron diversos temas, desde los administrativos hasta, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la gestión y sobre cómo resolver las cuestiones que son cotidianas. De esta manera, cada uno de los que se presente en las plataformas electorales del próximo año 2019 va a contar con una información muy importante al respecto. Ahora cada uno de ellos tienen que presentar un plan de gobierno para sus distritos, el cual que será evaluado por un grupo de intendentes del espacio de Cambiemos”.

“En definitiva esto nos va a servir para capacitarnos especialmente en los distritos en donde no somos gobierno, para presentar una propuesta que sea atractiva para la gente. Hoy somos 69 los municipios de Cambiemos y esperamos que el año que viene sean muchos más los que podamos incorporar. Estamos a disposición para acompañar y ayudar en ese objetivo”, argumentó.

El funcionario también se tomó el tiempo para agradecer “tanto a los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini, como también Mauricio Vivani porque han sido fundamentales para que la ‘Escuela de Intendentes’ se lleve adelante. También le agradecemos al Intendente Mariano Barroso (9 de Julio) que permanentemente se ha puesto a disposición para compartir sus conocimientos en los tres años que lleva de gestión y para que, aquellos que van a presentarse por primera vez, puedan tomar esa experiencia con el fin de replicarla en sus respectivos lugares”.

“Trasladar conocimiento”

Por su parte, Laura Ricchini, diputada provincial de Cambiemos por Junín, sostuvo que “es una herramienta fundamental para todos los referentes que quieren llegar a la intendencia y algo que nosotros no tuvimos en su momento, por lo que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. En este sentido, creo que es muy importante poder trasladar todo ese conocimiento y experiencia adquiridos a aquellas personas que tienen ganas de trabajar por sus municipios”.