Renata Pulido presenta la obra “Los japoneses no esperan”

Renata Pulido es actriz y directora de teatro radicada en Buenos Aires desde hace varios años y con mucho entusiasmo prepara la presentación de la obra “Los japoneses no esperan” en su ciudad natal, Junín.

Dicha obra de teatro es dirigida por Renata, en base a una idea suya, lo mismo que la puesta en escena. Hay única función y será mañana sábado, 8 de diciembre, a las 21, en el auditorio del Sindicato Empleados de Comercio (Saavedra 77).

La obra es de Ricardo Talesnik, autor argentino que la escribió en 1973. Es el mismo autor de “Cien veces no debo” y “La fiaca”. “Los japoneses no esperan” es una comedia pero con un trasfondo dramático también.

“La obra que tiene muchos subtextos – explica Renata al ser entrevistada por Democracia-, esconde muchos secretos. El título de la misma es porque ‘los japoneses’ verdaderamente no existen… sino que es la excusa de un marido que quiere huir con su amante y dice a su mujer que tiene que firmar un contrato con ‘los japoneses’.

“Son ‘desgracias’ envueltas en una comedia muy intensa, graciosa y triste también”, acotó.

Renata Pulido integra un grupo teatral porteño y trabaja en el Teatro Gargantúa. La compañía que presenta la obra en Junín es de dicho teatro. “Esta comedia la armamos con alumnos de las clases que doy allí. Son tres personajes. Una de las actrices se va a Brasil y decidimos presentar la comedia en Junín, con mucho entusiasmo porque es la primera vez que llevo una obra a mi ciudad”, manifestó

Cabe mencionar que el equipo de teatro de Renata también está compuesto por la codirectora Silvia Rivé, quien hace la iluminación de la obra en Junín. Los actores son tres: Bruno Gibertoni, Alejandra Sierra y Greta Commisso.

Entradas anticipadas: El Cotillón. La Mercería (Hipólito Yrigoyen y Cabrera), teléfono 4639899.

“Siempre quise hacer teatro”

Renata es hija de Gustavo Pulido y María Delia Francani.

Según lo manifestado por la entrevistada, desde muy chica quiso hacer teatro, en principio como actriz, siendo uno de sus maestros locales Pío Soberano, quien la impulsó a seguir por este camino.

Es así que se fue a estudiar teatro a Buenos Aires, concretamente comedia musical, con Hugo Mirón, y luego continuó su preparación en la actuación y dirección.

“Me apasioné con la dirección y nunca más me subí a un escenario como actriz. Doy clases de teatro y dirijo espectáculos teatrales. Hace dos años estuve en China con la producción de un espectáculo que se llamó Breaking Tango-Almacén Buenos Aires, una fusión del break-dance con el tango”, recordó.