Se rompería el bloque de concejales peronistas

Tras la escalada de tensión entre el sector que conduce el senador provincial Gustavo Traverso y el que lidera la diputada bonaerense Rocío Giaccone se oficializaría hoy la ruptura del bloque de concejales de Unidad Ciudadana de Junín, con el alejamiento de los ediles Maia Leiva y Lautaro Mazzutti, que responden a la ex camporista, quienes conformarían un bloque aparte.

La situación que rebasó el vaso fue la decisión del espacio de Traverso de desafectar del cargo a la secretaria del bloque, Marité Labolita, que pertenece al campamento de Giaccone, condición que en el espacio de la diputada rechazan de plano.

Ante este panorama, donde resulta difícil que pueda haber un entendimiento –pues las posiciones parecen irreconciliables- Mazzutti y Leiva anunciarían hoy la escisión del bloque y la presentación de un nuevo espacio peronista.

“Había muchas diferencias, habíamos mantenido este espacio descontaminado de la interna, pero no podemos permitir que desafecten a una excelente secretaria, que no interfiere en nada”, afirmó una fuente del sector de Giaccone a Democracia.

En la vereda opuesta, un referente del espacio de Traverso afirmó que “tras las operaciones mediáticas y la propagación de noticias falsas” no podían permitir que “haya una militante de Giaccone en el interior del bloque”.

Con todo, esta ruptura no se da solo por los últimos cortocircuitos mediáticos entre ambos sectores, sino que se inscribe, en un contexto más amplio, en el cual la diputada Giaccone conforma en la Legislatura un interbloque con el Frente Renovador y el peronismo que responde a los gobernadores, lo que hace pensar en la posibilidad de que termine jugando electoralmente el año que viene por fuera de Unidad Ciudadana.