Rattazzi pronosticó caída del 25% para las ventas de autos 0KM en 2019

El presidente de Fiat Chrysler Automobiles en el país, Cristiano Rattazzi, pronosticó esta semana una baja del 25% para el mercado automotor en 2019, un año en el que la economía podría contraerse entre 0,5% y 1,5%.

"Me hubiera encantado llegar a 1 millón de autos este año, pero alcanzamos 800.000 solamente, menos que el año pasado. Y la previsión es peor para el año que viene, con 600.000 autos", dijo el empresario.

Rattazzi, un ferviente militante de la coalición Cambiemos, pidió que no se dramatice la situación económica porque no se compara con otros momentos de fuerte depresión como la registrada en 2002.

"No nos olvidemos que en el desastre de 2002 fueron 89.000 autos vendidos. Entonces (lo del presente) es malo, pero no malísimo", sostuvo el empresario, quien además es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina.

El titular de Fiat Chrysler Automobiles aseguró que él tiene "muchas esperanzas" en que la situación económica está transitando por una "V", mientras que otros "piensan en una "L" y otros en una "U".

"La V significa que de golpe vamos a empezar a despegar cuando la inflación esté bajo control, dentro de un mes o dos", dijo el empresario.

Rattazzi reveló que en el Banco Central le "dijeron algo el otro día que es muy serio y muy importante: hubo un enamoramiento en los últimos 85 años de apuntar a un dólar barato y ahora el enamoramiento es bajar la inflación controlando los agregados monetarios que es la manera seria de hacer políticas".

"He visto países en los que el dólar se ha disparado 50% u 80% con cero de inflación. Y el dólar está dado simplemente por una serie de variables con mas exportación y menos importación", agregó el empresario.

Y en esa línea, aseguró que las exportaciones son lo único que ayuda a crear trabajo serio y de calidad. "Después veremos dentro de algunos años si podemos hacernos ricos con un dólar barato, pero creo que por ahora no podemos hacerlo", dijo.