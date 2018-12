El patentamiento de autos se desplomó un 45,9% y tocó el peor nivel del año

La cantidad de autos patentados durante noviembre tuvo una fuerte caída de 45,9 por ciento frente al mismo período del año pasado, indicó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) que proyectó para 2018 "un nivel cercano" a 800.000 unidades.

El sector había comenzado a registrar balances negativos tras la marcada devaluación y la consecuente suba de precios, mientras en noviembre tocó el piso en lo que va del año, al superar la baja de 38,5% percibida a lo largo octubre.

En ese escenario, las proyecciones no son buenas para lo que resta de 2018 ya que las ventas se encaminan a cerrar uno de los peores semestres del último período.

"El acumulado de los once meses trascurridos en el año asciende a 774.571, lo que consolida también la caída del 9,2% comparado con ese mismo lapso de 2017, en el que se había registrado 853.413 vehículos", puntualizó.

En noviembre, la cantidad de autos patentados llegó a 39.565 unidades, lo que muestra una baja de 18,5% frente a octubre, cuando la cifra había llegado a 48.571. El sondeo sostuvo que si la comparación se realiza de forma interanual, la caída se eleva al 45,9%, ya que en noviembre del año pasado se habían patentado unos 73.145 autos.

El presidente de ACARA, Dante Álvarez, resaltó: "Tal como adelantamos, este año que ha sido muy complejo y cambiante, arrojará un nivel cercano de patentamientos de 800.000 unidades".

En ese sentido, subrayó que "la expectativa esta puesta ahora en la actividad que tendrá el inicio del 2019". El modelo más vendido fue la Toyota Hilux con 1.844 unidades patentadas, mientras el Chevrolet Onix siguió con 1.424 patentamientos.

En tanto, el Ford Ka llegó a 1.374 unidades; mientras el Toyota Etios alcanzó las 1.371, seguido por el Chevrolet Prisma con 1.323 y el Renault Kwid con 1.271.

El panorama en Junín

Pablo Faunes, que está a cargo del salón de ventas de Russoniello en nuestra ciudad, afirmó ayer a Democracia: “Nosotros estuvimos trabajando con ofertas fuertes en noviembre y ahora tenemos algunas alternativas con precios bonificados y la posibilidad de patentar en 2019. Ahora se ofrece una financiación de hasta 24 cuotas con una tasa del 9,9%”.

“Creo que vamos a repuntar. Si bien bajó un poco la venta de autos cero kilómetro, no estamos en el fondo y deseamos que el año próximo arranque con nuevos aires”, auguró.

“Estacionalmente noviembre y diciembre no son los mejores meses, caen los patentamientos, ya que se hacen recién en 2019, debido a que no hay un condicionamiento para realizarlo en el mes en curso. De esta manera se fija el precio”, remarcó.

“Lo que son planes está muy bien, y la posventa está trabajando a buen ritmo porque la gente prepara el auto para las vacaciones”, señaló.

Por su parte, Raúl Labrone, de Rodano Automotores, afirmó a este diario: “En noviembre cae el patentamiento debido a que los compradores patentan en enero, y creo que no es conveniente porque el próximo año, durante 12 meses, el auto será cero kilómetro y los impuestos se hacen más caros. Hubo un poco de remontada este mes y se siguen vendiendo bien los usados”.

“Hoy en día no conviene estirar el patentamiento. La gente se quedó con que perdés un año y la realidad es que cuando lo vas a cambiar, lo que importa es el estado. Hoy quizás un auto 2014 es más caro que un 2015. Y la plata que pagás de los impuestos no la amortizás”, aseguró.

“Tenemos financiación de 300 mil pesos hasta 36 meses y en algunos autos hay bonificaciones. La gente se piensa que en diciembre hay mejores precios, pero no es tan así. Mucha gente busca esas concesionarias, viajan a Buenos Aires a comprar y terminan pagando lo mismo y no lo dicen”, afirmó.