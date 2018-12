Sin acuerdo por paritarias, los gremios docentes paran otra vez en la Provincia

Luego de la undécima reunión para destrabar el conflicto por paritarias entre el Gobierno y docentes que se realizó la semana pasada, el rechazo de los gremios fue categórico y hoy llevarán adelante el paro número 30 en lo que va del año.

La medida de fuerza será por 24 horas, tras rechazar la última oferta de incremento nominal de salarios realizada por la provincia.

La gestión Vidal ofreció el miércoles a los sindicatos del sector elevar al 32% el ajuste salarial anual, dos puntos por encima de la propuesta anterior, y un bono de 7.000 pesos por única vez.

El FUDB rechazó la propuesta, al considerar que no alcanza a la inflación, que este año terminará entre el 45% y el 47%, según las proyecciones de las consultoras privadas.

"La propuesta para el 2018 representa a todas luces una rebaja salarial de 15 puntos porcentuales, habida cuenta que la inflación anual se proyecta en torno al 47%", dijo el sindicato Suteba en un comunicado a sus afiliados.

Además, el gremio que conduce Roberto Baradel planteó que "el bono sólo puede considerarse en este contexto como una dádiva", dado que sería pagado por única vez y la discusión paritaria de 2019 arrancaría sobre la base de sueldos más bajos.

“Quisieron imponer aumentos para 2019”

Las 24 horas de paro que se cumplirán hoy estaban previstas porque según explicó Francina Sierra, secretaria de Suteba, “ya habíamos votado 96 horas, y se estaría cumpliendo así, de esta manera”.

La medida responde “a la última propuesta que hizo Vidal a los docentes, que fue un 2% más de lo que ya cerró por decreto. Un 19% y luego un segundo decreto de un 11% y ahora pretendía cerrar con un 2% completando un 32% para el año”, indicó Sierra.

“Por supuesto que la rechazamos. Ese 2% equivale a 108 pesos al básico, son 250 pesos de bolsillo y hoy con la coyuntura en que estamos llevamos perdidos casi 10 puntos de poder adquisitivo o un poco más. Ese 2% no representa ningún tipo de recomposición al salario”.

Según la dirigente, “en esta propuesta los ministros quisieron imponer un aumento para el 2019 de un 20% en seis cuotas, es decir que ese aumento se completaría en noviembre de 2019. Se rechazó de plano”.

La jornada de paro coincide con el tratamiento del presupuesto provincial en La Plata “que ya de por sí, como el presupuesto nacional, viene ajustando en las áreas más sensibles como educación, salud, seguridad social y prevé para el 2019 una baja en el salario”, planteó.

Sierra auguró que las medidas pueden continuar y trasladarse al año entrante.

“Si el gobierno no dialoga y no realiza una propuesta seria antes de fin de año va a lograr que sigamos profundizando el conflicto y que traspase el 2018 y continúe en 2019”, concluyó.

“Una falta de respeto”

El Frente de Unidad Docente Bonaerense consideró la propuesta como “una falta de respeto” y reiteró los reclamos que llevó adelante en el año sobre “salarios dignos y escuelas seguras”.

Según indicó María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín la propuesta “fue rechazada y es una falta de respeto”.

La dirigente aseguró que “en realidad es una rebaja salarial del 15%, porque la inflación anual se proyecta en un 47%”.

A la espera de una nueva propuesta, Sequeira aseguró: “Nosotros seguimos reclamando como desde el inicio del año una recomposición salarial con cláusula gatillo y por ello continuamos la lucha con el paro de hoy”.

Y en consonancia con el Frente de Unidad, Sequeira reclamó que “esto no es una paritaria, es una nueva falta de respeto”.

"Inconformismo"

Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, lamentó no haber logrado un acuerdo con los gremios docentes, durante la reunión paritaria que mantuvieron en La Plata, y dijo que pese a haber tenido 20 reuniones, desde el Frente de Unidad Docente (FUD) siempre se manifestó “inconformismo”.

“Tuvimos 20 reuniones en el año, 11 propuestas diferentes y ellos siempre manifestaron insuficiencia o inconformismo con las propuestas”, apuntó hoy el ministro en declaraciones radiales.

Lacunza explicó que en la reunión que mantuvo el gobierno bonaerense con los gremios docentes se propuso completar con un 2% un aumento del 32%, que con material didáctico quedaría en 38%, más el bono de 7.000 pesos a cobrar en diciembre, pero la oferta fue rechazada por el Frente.

“Es un 38% y ya cerrábamos este año, más el bono, que compensaría el aumento del costo de vida” de 2018”, dijo el ministro. Agregó que para el año próximo la propuesta, además, “tiene aumentos escalonados que alcanzan el 20%, con dos cláusulas: una de adecuación automática en julio y una de revisión en noviembre”, pero la oferta fue rechazada.