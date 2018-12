¿Cómo planificar un embarazo seguro?

Los avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH han mejorado la calidad y expectativa de vida de los pacientes infectados y, como muchos pacientes son diagnosticados en edad reproductiva y tienen deseo de ser padres, existen distintas estrategias para prevenir el contagio a su pareja y a la descendencia.

Carolina Tomatis, coordinadora del programa de VIH e infertilidad de Halitus Instituto Médico y Florencia Cahn, médica infectóloga, subdirectora del Centro Médico Huésped, explicaron que "en 2014 el CDC (Center of Disease Control) aprobó el empleo de profilaxis pre exposición con una droga llamada Truvada (Tenofovir/emtricitabina) que previene el contagio en un 90%".

"El tratamiento consiste en la toma diaria de ésta medicación y la práctica de relaciones sexuales sin protección (preservativo) en el momento fértil del ciclo femenino. En diciembre de 2017 el CDC y HHS (Human Health Service) avalaron la búsqueda de embarazo sin protección ni profilaxis con Truvada ya que la terapéutica actual con antirretrovirales de alta eficacia permite lograr tener una carga viral indetectable en forma efectiva y estable", indicaron Tomatis y Cahn.

Según las especialistas, "esto surge del concepto de que la persona con carga viral indetectable por más de 6 meses, no transmite el virus".

"Para esto es muy importante la adherencia al tratamiento y estricto control mediante cargas virales frecuentes y testeo para otras enfermedades de transmisión sexual que pueden aumentar la susceptibilidad a la infección", remarcaron.

Las expertas en VIH comentaron que si bien esas recomendaciones están siendo aplicadas por la comunidad científica de muchos países europeos al igual que por infectólogos de la Argentina, "aún hay pacientes que no aceptan correr riesgos y siguen recurriendo a los centros de fertilidad donde pueden acceder a procesamientos especiales de la muestra de semen que la vuelven segura para no transmitir la infección".

"Cuando el miembro de la pareja con serología positiva es el varón, a pesar de tener carga viral indetectable en sangre, se estima que un 3 a 8 % pueden tener carga viral positiva para VIH en semen. Por este motivo, y para evitar el mínimo riesgo de contagio, en nuestro centro se sugiere realizar inseminación intrauterina o alta complejidad por in vitro con un procesamiento especial del semen que implica un lavado y posterior carga viral negativa para virus VIH, eliminando cualquier posibilidad de transmisión", destacaron.

Tomatis y Cahn manifestaron que "si la infectada es la mujer, puede realizar autoinseminación con el semen de su pareja o eventualmente, si lo requiere, in vitro. En el caso de que ambos miembros estuvieran infectados, en Halitus se sugiere igualmente el lavado de semen para evitar la sobreinfección por otro serotipo del VIH".