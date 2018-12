Gran concurrencia de vecinos en el cierre de los talleres culturales en Junín

Como es habitual en los últimos meses de cada año, en el complejo Beto Mesa se desarrolló el acto de cierre de los talleres que el Gobierno de Junín brinda tanto a los vecinos de la ciudad y las distintas localidades pertenecientes al partido.

Ante una importante presencia de público, los expositores demostraron todo lo que aprendieron a lo largo de este año y en cada una de las disciplinas que este programa cultural ofrece. “Estamos muy contentos por esta propuesta que llega a muchos vecinos y les permite tener una mejor calidad de vida”, afirmó Luis Bortolato, titular de Cultura y Turismo.

A propósito del acto de cierre, manifestó que "este es uno de los programas dentro de Cultura que ya lleva varios años, que tiene un singular éxito y una gran respuesta por parte de los vecinos de la ciudad; hay una gran cantidad de talleres que se dan en conjunto con otras áreas. Son más de 100 talleres que se generan en casi todas las sociedades de fomento del Partido de Junín. Hay talleres de arte, de manualidades y de diferentes disciplinas. Se busca generar el ocio, la recreación, el entretenimiento, el compartir y aprender".

Seguidamente, el funcionario señaló que "hablaba con algunas de las personas que concurren a estos talleres y me decían que son varias las que ya venden sobre lo que aprendieron. Estamos muy contentos por esta propuesta que llega a muchos vecinos y les permiten tener una mejor calidad de vida. Pueden aprovechar su tiempo libre de la mejor manera y no se quedan en su casa. Además, les permite hacer amistades y compartir con otros vecinos. Esto forma parte de la cultura de la ciudad y a eso vamos a seguir apuntando", dijo Bortolato.

A su vez, Miriam Fernández, de la dirección de Cultura, expresó que “pensando en el año próximo ya recibimos la propuesta de nuevos profesores y talleristas. Invitamos a las sociedades de fomento como también a las instituciones intermedias para que vengan y se acerquen para comenzar la convocatoria”.

“Esto no para nunca y el cierre fue impresionante, tanto por las muestras de exposición en las mesas como por la del escenario que fue colorida y con personas de todas las edades. Todo fue con mucha alegría que es lo que generan estos talleres y es lo que buscamos junto a los profesores. Es un taller y se debe disfrutar como tal; todos estamos muy contentos de tenerlos y es algo que va a continuar el año próximo", concluyó.

Los expositores

Pablo Paolucci, profesor de guitarra en talleres de Saforcada y Junín: “Estamos todos muy contentos por el hecho de que los chicos se acerquen a un evento así, puedan compartir entre ellos, subirse a un escenario con todo lo que eso implica y que haya gente mirándolos, que se animen a expresar y tocar lo que han aprendido durante el año. Es todo un logro porque han demostrado y plasmado todo en el escenario, así que para mí es una satisfacción enorme y para ellos mucho más”.

Silvina Biagetti, profesora de baile en varias sociedades de fomento de la ciudad: “Muy feliz y agradecida a mis alumnas que ensayaron mucho en las clases como también a la Municipalidad por organizar este tipo de eventos para demostrar lo que trabajamos en las sociedades de fomento. Por ejemplo, en la de San Cayetano estamos con ritmos infantiles y otras clases más como para que ellos se estimulen con cada disciplina. También estamos con adultos en La Merced, Eusebio Marcilla y José Hernández. Fue un año muy productivo y nos retroalimentamos mutuamente”.

Rita Rosales, profesora de danzas folklórica: “Para mí la enseñanza es algo que me encanta y este año fueron muchos los alumnos que participaron del taller. Ya es el segundo año que estamos dando estas clases, tenemos alumnos de todas las edades y está bueno que demos estos talleres de danza folklórica para que podamos conservar nuestras raíces”.