Las PASO y el desdoblamiento electoral dividen a los intendentes de la Región

A nueve días de cumplirse el tercer año de sus primeros mandatos, los intendentes de Junín, General Viamonte, Chacabuco, Florentino Ameghino, Rojas y General Arenales ofrecieron a Democracia su lectura sobre la posibilidad de que se supriman las elecciones primarias y se desdoblen las elecciones nacionales y provinciales. Además, aseguraron que es prematuro hablar de reelección y adelantaron que en el primer cuatrimestre de 2019 tomarán una decisión. No obstante, hablaron de la continuidad del proyecto y de objetivos alcanzados en la gestión. Por otro lado, los jefes comunales opinaron sobre el presupuesto provincial y la transferencia de costos a los municipios.

Petrecca: “Los vecinos no quieren votar dos veces”

En primera instancia, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, aclaró que por estos días preparan el Presupuesto 2019 y no tienen en agenda hablar de las elecciones del año que viene. No obstante, aseguró a Democracia: “No estoy de acuerdo con las elecciones primarias, tienen un costo importante, que se podría evitar y varios aspectos negativos: los vecinos no quieren votar dos veces, se confunde qué se está votando, ya que en teoría es una interna, y por otro lado, alarga mucho la agenda electoral, con todo lo que eso implica. Creo que hay que dar la discusión y escuchar todas las voces para decidir”.

En cuanto a un segundo posible mandato, el jefe comunal macrista aseveró: “Estamos enfocados en terminar de cumplir lo que queda del año, los objetivos y promesas que hicimos para estos cuatro años de gestión; quedan aún cosas pendientes por cumplir, pero en materia de obras y servicios, cuando esté terminando el mandato habremos llegado a todos los rincones del partido de Junín, a todos los barrios de la ciudad y pueblos del partido, algo histórico y poco probable en los gobiernos anteriores. Tengo ganas de seguir haciendo, el año que viene Dios dirá, mis fuerzas, la opinión familiar que es importante y también la del equipo de trabajo”.

Por último, y en relación al dinero que la Provincia enviará a los distritos, Petrecca afirmó: “En nuestro caso trabajamos en equipo con Provincia y Nación, y siempre tuvimos buenas respuestas por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y del presidente Mauricio Macri, y nuestra intención es seguir por ese camino. Junín ha sido escuchada, hemos logrado grandes obras y avances en todo el partido; para 2019 tenemos nuevamente muchos proyectos por lograr, lo que podemos perder en materia de algunos fondos, sin lugar a dudas lo recuperaremos por otro lado. Por ejemplo en materia de fondos destinados a la educación, este año aumentarán un 100%, de aprobarse el presupuesto provincial que hoy se está discutiendo. Además, también mejoramos los fondos provenientes de la coparticipación provincial”.

Aiola: “Las PASO no tienen mucho sentido”

En una entrevista con Democracia, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, consideró que “las PASO son una gran encuesta que paga toda la población y, desde el punto de vista electoral, no tienen mucho sentido; además, por esta situación que atraviesa el país, lo ideal sería no hacerlas”.

En esta línea, el radical se refirió al eventual desdoblamiento de los comicios del año que viene: “Es una decisión que tiene que tomar la Gobernadora, a nivel municipal no nos cambia si hay dos elecciones en vez de una, si lo considera necesario, se puede hacer, en marzo lo va a definir. Nosotros consideramos que puede ser bueno para separar una cosa de la otra y evaluar más la gestión local y provincial separada de la nacional, pero los intendentes no tenemos decisión al respecto”.

Consultado acerca de una posible reelección, señaló: “Lo evaluaré cuando sea el momento oportuno, por la situación que está viviendo el país y la ciudad, hablar de reelección es como hablar de algo muy personal y la gente quiere que los políticos nos pongamos a resolver cosas, no a pensar en lo personal o lo partidario; si bien estamos a disposición de lo que decida el partido y Cambiemos en Chacabuco, me parece obsceno hablar de reelección cuando el vecino la está pasando mal”.

Por otra parte, el jefe comunal remarcó su disconformidad con la transferencia de costos de Nación a Provincia y de la Provincia a los municipios. “El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, y si somos un equipo para hacer obras y traer beneficios al territorio, también debemos serlo cuando hay que ajustar un poco el cinturón, pero hay cosas que son posibles y cosas que no, uno cuando gobierna tiene responsabilidades, hay cosas que se pueden aceptar y cosas que no, por ejemplo no aceptamos un tope al aumento de la recaudación”, advirtió. Y añadió: “Estamos evaluando cuánto van a subir las tasas municipales en 2019 porque en 2018 quedamos atrasados por la inflación. Consideramos que el aumento va a ser cercano al 50%, como mínimo”.

Revilla: “Corresponde que se hagan”

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, consideró que las elecciones primarias son una instancia necesaria: “Corresponde que se hagan, hay que cumplir con la ley orgánica en cuanto a las PASO y después las generales; con los intendentes no lo hemos hablado, mi mirada es más personal que partidaria”. Respecto del posible desdoblamiento aseguró que “estoy a disposición de lo que quieran hacer la Provincia y la Nación, lo mío es trabajar. Vengo trabajando desde hace tres años en la gestión y para mí está bien, eso no determina un resultado, es parte del cronograma electoral”.

Respecto de una posible reelección, Revilla apuntó: “Todavía no nos hemos sentado a hablar del tema ni con el partido ni con el frente, lo que estamos haciendo es trabajar en la gestión, no se habló de quiénes serían los candidatos posibles para 2019”. Por último, y en cuanto al presupuesto de la Provincia, señaló: “Los municipios estamos preocupados por ver cómo hacemos para cubrir todo, la verdad es que son muchas áreas, nosotros tenemos que cubrir el área de Salud, a diferencia de otros distritos, y son muchos los servicios que ofrecemos, cada vez se nos complica más porque tratamos de ser un municipio eficiente en cuanto a los recursos, que son propios, estamos trabajando en eso, en optimizar los recursos”.

Tellechea: “Son una buena herramienta”

“La última PASO fue un desperdicio de plata porque las listas ya estaban charladas, no hacía falta, pero para armar una lista y ponerse de acuerdo es una buena herramienta”, dijo Calixto Tellechea a Democracia. Y agregó: “En el caso de Cambiemos, no creo que haya PASO a nivel nacional y provincial, para la fórmula importante, y en Ameghino nosotros tenemos que sentarnos a charlar, es muy temprano todavía, en el Concejo Deliberante están los cuatro partidos de Cambiemos, venimos tranquilos, no sé si va a haber PASO, no creo, seguro que lo arreglamos tomando un café, como hicimos en 2017”.

Consultado respecto de la reelección, el jefe comunal de Ameghino dijo que “todavía está muy verde todo, la verdad es que tenemos la cabeza puesta en la gestión y no he sentido que haya distintos candidatos que quieran ir por Cambiemos; yo no tengo problema, si tengo que ir, voy a ir; si no, no tengo problema, acompañaré a Cambiemos”, dijo y agregó con contundencia “no le tengo aversión ni amor eterno a la reelección”.

Rossi: “No creo que sea un tema prioritario”

Claudio Rossi, intendente de Rojas, apuntó a este diario: “Como intendente del interior no acostumbro a perder tiempo en cosas en las que no tenemos trascendencia en su resolución, o sea: haya primarias, haya desdoblamiento de provinciales y nacionales, lo mejor que podemos hacer es trabajar todos los días para hacer las cosas lo mejor posible. Salga lo que salga el año que viene, tendremos que estar lo mejor preparados para enfrentar esa circunstancia”. Por otro lado, el jefe comunal afirmó: “No creo que sea un tema prioritario de la gente, nosotros estamos sobre el cierre del año, se complicó un poco y estamos abocados a esa tarea, estamos enfocados en la gestión, tratando de cumplir la mayor cantidad de objetivos de nuestro plan de gobierno, preparándonos para el año que viene, que también va a ser difícil, pero con expectativas más favorables que este”.

En cuanto a la reelección, Rossi dijo a Democracia: “En abril o mayo vamos a tomar una decisión al respecto, lo más probable es que haya una continuidad del proyecto, porque hay mucha gente involucrada, se va consolidando, independientemente de las personas, y la verdad es que es la satisfacción más grande que haya un plan de gobierno, con visión estratégica hacia el futuro. Las cosas hay que tratarlas a su tiempo, dar lugar al proceso de maduración, hoy nadie está pensando en las elecciones, estamos pensando en cerrar bien el año, hacer ese impasse que da el verano para ver cómo vienen los ingresos, la actividad económica, ahí ajustaremos la marcha en función de las posibilidades que veamos que son posibles para Rojas”.

Flexas: “Estoy de acuerdo con las primarias”

El jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas, aseguró a Democracia que está a favor de que se realicen las elecciones primarias. “A nivel nacional y provincial se han declarado a favor de las primarias, eso a mí me alegra porque estoy de acuerdo con las primarias; más allá de las opiniones que pueda haber de intendentes, creo que si lo ven desde el lado del gasto tendría que dejar de haber hasta elecciones generales, pero tiene que ver con una parte fundamental del sistema democrático y de cómo están hoy los partidos, así que las considero imprescindibles, es uno de los aciertos del anterior gobierno y hay que mantenerlo como política de Estado porque ha sacado de encima, además, toda la parte oscura de los partidos políticos que, en sus internas, a veces no ganaba la gente que era más apoyada por la gente sino el dueño del aparato político”.

Respecto de una posible reelección, y en línea con los intendentes de la región, Flexas señaló: “Falta mucho todavía para hablar de reelección, al menos tres o cuatro meses para entrar en clima, no sabemos qué va a pasar, qué va a decir el frente Cambiemos a nivel local, hoy por hoy estamos pensando en trabajar en lo que resta de la gestión. Yo tomé un compromiso con la gente del Pro acerca de que, si me daban esta oportunidad, yo quería generar un cambio real en el distrito y creo que se ha llevado adelante; más allá de quien sea que encabece el proyecto, apunto a que se mantenga ese cambio estructural que necesitamos como distrito para salir del estancamiento que teníamos; esperemos al año que viene, yo lo veré, lo analizaré, todavía no lo he charlado ni con los íntimos de la política, lo resolveremos en febrero o marzo”.

Respecto del Presupuesto provincial y transferencia de costos, Flexas señaló que “nosotros estamos tranquilos por haber ordenado las cuentas, salimos de la urgencia y empezamos a tomar decisiones. Esto de transferencias de costos, lo tenemos que ver con recursos, si no van a ser cada vez más imposibles, creo que tiene que haber una visión de distritos del conurbano y del interior, porque no es lo mismo: en el conurbano les pueden dar nuevas competencias y responsabilidades porque los valores que manejan todavía tienen que ver con reestructurar sus municipios, nosotros en el interior hasta hacemos cosas que ni siquiera son competencia nuestra y las solventamos con nuestros recursos. Es muy complejo seguir asumiendo responsabilidades cuando no viene toda la plata para poder llevarlo a cabo de la mejor manera”.