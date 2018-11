En lo que va del año hubo 86 femicidios en la Provincia: dos ocurrieron en Junín

Al menos 86 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires, mientras que en nuestra ciudad se registraron dos casos: la terrible violación seguida de asesinato de Camila Borda (11), ocurrida el 25 de febrero último, por el cual fue condenado a reclusión perpetua José Carlos Varela; y el crimen de la docente Ana Carina Simeón (49), el 3 de octubre pasado, en manos de su ex pareja, que tras cometer el hecho se ahorcó.

Tras estos homicidios, cometidos por razones vinculadas al género, miles de juninenses salieron a las calles a reclamar justicia, en el contexto de las cada vez más masivas protestas de “Ni una menos”, para desterrar la violencia contra las mujeres y las desigualdades.

Paralelamente, en un año que estuvo signado en nuestra ciudad por distintos casos de abusos sexuales, la sociedad juninense fue adquiriendo un mayor grado de concientización sobre este flagelo social.

De acuerdo a los datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación se relevaron en el país 251 femicidios durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 15 de noviembre de este año, de los cuales 28 son vinculados y seis son personas trans.

De los 251 casos, 86 se dieron en el territorio bonaerense: esto es un caso cada cuatro días, en promedio. Le siguen las provincias de Córdoba con 23 casos; Santa Fe con 20 casos confirmados; Mendoza 17 y Tucumán 15.

El trabajo contiene la totalidad de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas trans, perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio y, también, incluye los casos vinculados, que son familiares, amigos o vecinos muertos como consecuencia del ataque a una mujer agredida

Perfiles de las víctimas

El 19% de las víctimas fueron menores de 18 años; el 31,3% de entre 19 y 30 años; el 30,7% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años y el 17,9% a mujeres mayores de 50 años.

Del total de femicidios se registró la existencia de denuncias en el 16,7%, mientras que en el 39,9% no hay información y el 44,1% no realizó denuncia. Sin embargo, testigos allegados a las víctimas expresaron la existencia de episodios de violencias previos.

El Observatorio de Femicidios, sin perjuicio de la misión específica para el que ha sido creado, tiene, entre otras funciones, las de impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

De la información que refiere a las características principales de las víctimas, se obtuvo casi la totalidad de las edades. Dentro del rango de víctimas menores de 18 años, se destacan 26 casos de menores de 12 años.

Sobre la modalidad: de las 251 víctimas de femicidio, trece mujeres fueron violadas y en particular, una joven fue violada hasta la muerte como única modalidad.

En cuanto a la modalidad más empleada se halló un total de 70 asesinatos cometidos mediante el uso de armas.

En lo que respecta a las víctimas colaterales, se puede afirmar que 122 niños quedaron sin madre y 6 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada, restando el 49% del total de casos sin confirmar datos.

Femicidas

Se pudo establecer el 75% de las edades de los femicidas, debido a que los casos se encuentran en etapa de investigación, por lo que no resulta posible precisar este dato en su totalidad.

Se detectó en un alto porcentaje una relación preexistente entre la víctima y el victimario, concluyendo en que la mayoría de los crímenes se producen dentro de un vínculo de pareja o en el seno familiar.

En la detección de datos, se pudo conocer el lugar del hecho en que fueron producidos los femicidios, revelando que el 70% de los asesinatos se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar.

Del total de casos, 45 víctimas denunciaron previamente a su atacante.

El estudio

El Observatorio de Femicidios creado por el Defensor del Pueblo de la Nación obtiene su información de distintos portales de noticias de internet que contienen secciones policiales y de información general, tanto de alcance nacional como provincial y local, en diarios tanto de tirada nacional como también del interior del país, en los servicios de las agencias de noticias y mediante consultas en los buscadores de internet Google y Bing.

Por otra parte, diariamente se realiza un trabajo de investigación y averiguación tanto por vía telefónica como por correo electrónico en las Comisarías, Fiscalías y Juzgados que tienen a su cargo cada uno de los femicidios que ocurren en nuestro país.