La tasa de desocupación trepó a los niveles más altos de los últimos 12 años

En el segundo trimestre de 2018 (último dato disponible) la tasa de desocupación fue del 9,6%, mientras que un año antes había sido de 8,7%. El aumento de casi un punto porcentual equivale, si se hacen proyecciones a nivel nacional, a 240.000 desocupados, de modo que el número total de desocupados ya alcanzó prácticamente los dos millones. Esta tasa de desocupación es la más alta desde la asunción de Macri, incluso más elevada que la de 2016. Más aún: se trata del nivel de desempleo más alto de los últimos 12 años, y es sabido que la situación empeoró en los meses más recientes.

El Gran Buenos Aires, un aglomerado especialmente golpeado por la pérdida de empleos industriales, continúa destacándose por su mayor tasa de desocupación: 11,4% en todo el Gran Buenos Aires y 12,4% en el Conurbano bonaerense, excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires. Otros cuatro aglomerados mostraron tasas por encima de los dos dígitos: Salta, Córdoba, Rawson-Trelew y Santa Rosa. El propio Gobierno nacional de alguna manera admitió el deterioro y decidió tomar medidas para moderar el impacto de la recesión en la industria. Dentro de esa actividad, el rubro textil y confección, calzado y marroquinería son los más afectados por suspensiones, despidos y cierre de plantas.

En ese contexto, se acaba de anunciar un paquete de beneficios con el fin de aliviar la carga tributaria, reactivar el consumo y preservar el empleo en un sector con 126 mil puestos formales distribuidos en 8 mil empresas en todas las provincias.

Una de las principales medidas es la rebaja en los aportes patronales. Por decreto, las empresas pagarán a partir de los $12.000 de salario de diciembre hasta fines de 2019. Se trata de un adelantamiento de la reforma tributaria, que preveía una quita para ese mes de $2.400 en las contribuciones patronales. Por otra parte, a partir de 2019, el monto del mínimo no imponible se ajustará por inflación y tendrá un valor cercano a los $17.500. Para acceder el beneficio, las empresas a cambio deberán acreditar su nómina de personal. Los sindicatos, a través de la CGT habían encendido alertas en las últimas semanas ante el cierre de plantas de Alpargatas, Adidas y Eyelit, entre otras.

Las causas

Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la CTA de los Argentinos destaca que el incremento interanual en la desocupación obedeció a que la tasa de actividad tuvo un aumento que casi duplicó al crecimiento de la tasa de empleo. El informe destaca que entre los segundos trimestres de 2017 y de 2018 la tasa de actividad sobre la población de 14 años y más pasó de 57,4% a 58,3% mientras que la tasa de empleo aumentó de 52,4% a 52,7%.

Este aumento de la tasa de actividad obedeció principalmente a una mayor participación de las mujeres y destaca que puede decirse que en ese segundo trimestre, en el cual la actividad económica se derrumbó a una tasa de 4,2% interanual, esa situación de baja en el nivel de actividad no alcanzó a reflejarse cabalmente en las estadísticas de empleo. Ante el agravamiento de la situación económica con una caída en recesión y una contracción de la economía del 5,8 % en septiembre, del 1,5 % en los primeros nueve meses del año y especialmente en el sector industrial con una baja del 12,8% en septiembre, pero también en el consumo del 2,9% en ese mismo mes es esperable que la desocupación se agrave a lo largo del segundo semestre del año. La desocupación es especialmente elevada para los más jóvenes: 21,5% para las mujeres de 14 a 29 años y 17,3% para los varones de esas mismas edades.

Para todos los jóvenes, el nivel de desempleo creció respecto del año previo y tiene diferencias muy significativas respecto de 2015. En el segundo trimestre de ese año, la tasa de desocupación para las mujeres entre 14 y 29 años era de 16,3% y para los varones de esos grupos de edad se ubicaba en 16,3%.

A lo largo del último año, la mayor desocupación entre los jóvenes se vincula con un mayor nivel de actividad, es decir, una mayor intención de participar del mercado laboral, ya sea que consigan o no un empleo. Este comportamiento suele asociarse con la necesidad de complementar los ingresos familiares.

Entre las mujeres, el aumento en la tasa de actividad más que duplicó al incremento en la tasa de empleo; entre los varones, fue simultáneo a una caída en esta tasa.

Pérdida de calidad

La composición de los ocupados según categoría ocupacional sufrió modificaciones desde 2015, que dan cuenta de un lento pero persistente empeoramiento en la calidad de las ocupaciones.

Por una parte, fue creciendo la proporción de los asalariados que no cuentan con un contrato laboral registrado. Los no registrados eran en promedio el 32,7% de los asalariados. Ese porcentaje fue incrementándose sostenidamente y en el segundo semestre de 2018 alcanzó el 34,3%.

Por otra parte, fue perdiendo peso el conjunto de asalariados entre los ocupados, ante el crecimiento de los trabajadores cuentapropistas o independientes. El conjunto de los ocupados no asalariados era en 2015 el 23,7% y para el 2° trimestre de 2018 había alcanzado al 26,0%.

En 2016, a la par que se resentía el poder de compra de los ingresos de los trabajadores, se vieron afectados en mayor medida los de ingresos más bajos, de modo que aumentó la brecha entre quienes más y menos ganan. Así, los ingresos laborales promedio del 10° decil eran equivalentes a 16,8 veces los ingresos del primer decil en el 2° trimestre de 2015, y llegaron a ser 20,9 veces en el mismo trimestre de 2016.

Desde ese mayor nivel de desigualdad existió cierta reversión, que no implicó volver a los niveles previos de 2015. En 2018, en el marco de un nuevo proceso de deterioro de los ingresos reales, vuelve a observarse un empeoramiento en la distribución del ingreso.

El ingreso promedio de los trabajadores que más ganan alcanzó las 19,8 veces en el 2° trimestre de 2018, cuando había sido de 19,1 veces en el año previo. Ante el agravamiento de la situación laboral en la segunda parte de este año, cabe esperar que esta brecha continúe incrementándose. Salud, seguridad y defensa en los niveles nacional) aumentó nominalmente 21,2% interanual en agosto y sólo 15,1% si se compara ese mes con diciembre de 2017. Tuvo, así, una caída interanual de 9,5%.