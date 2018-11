Masino: “Este año vino dos veces el camión de empleo joven”

La directora de la Oficina de Empleo, Clara Masino, destacó ayer en diálogo con Democracia el acompañamiento conjunto que realizan con la Secretaria de Trabajo de la Nación para capacitar a los jóvenes que no tienen empleo y que puedan acceder a los distintos programas nacionales. “Este año vino dos veces el camión de empleo joven, y en diciembre vamos a tener a unos 130 chicos que realizarán capacitaciones y recibirán un pago mensual de 1050 pesos, como contraprestación, como el programa Empleabilidad o el CIT”, afirmó la funcionaria.

“Captamos habilidades blandas y les ofrecemos a las empresas la posibilidad de contratarlos, con un sistema similar al de pasantías rentadas. En octubre último, diecinueve empresas tomaron chicos, entre ellas, Grupo Servicios Junín”, destacó.

“A través del programa Empalme, muchas pymes acceden a beneficios especiales por contratar a los jóvenes, y el Estado cubre un porcentaje del salario. Trabajan cuatro horas, y en muchos casos después quedan trabajando en la empresa”, señaló.

Y advirtió que el mayor problema no está en los que tienen entre 18 y 24 años, que acceden a los programas, sino en la franja de edad que va de los 25 a los 40. “Es el rango al que más nos cuesta conseguirles trabajo”, indicó.

Y añadió que “muchos jubilados también buscan trabajo, por ejemplo para cuidar a otros abuelos, porque la jubilación no les alcanza, entonces el municipio también los capacita con cursos de cuidados”.

“A los chicos se les enseñan habilidades blandas, como ser puntuales, ir al trabajo aseados, redes sociales, que tengan una casilla de correo electrónico más formal, y el año que viene les vamos enseñar matemáticas, mezcladas con costos, e inglés, como así también algunas bonificaciones puntuales en comercios para los que tengan la tarjeta del programa”, contó.

La Oficina de Empleo municipal funciona en España 37, y el horario de atención es de 8.15 a 13.45. Los teléfonos son: 4631618 / 4633636.