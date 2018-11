Autogestión: los productores podrán ahorrar $ 200 millones

El ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, presentó ayer el Documento Único de Tránsito (DUT), que permitirá a los productores bonaerenses obtener su guía de traslado de vacunos por autogestión, en forma eficiente, con menos costo y más facilidad.

En adelante, quienes necesiten obtener el permiso ya no deberán trasladarse hasta la oficina municipal en el horario de atención sino que podrán realizarlo por sus propios medios durante las 24 horas de los 365 días del año. "Este beneficio es el resultado de un fuerte trabajo conjunto de nuestro ministerio con el Senasa", destacó Sarquís, quien agradeció a su subsecretario Miguel Tezanos Pinto; a su director provincial de Carnes, Hernán Silva; y a todo el equipo de Ganadería bonaerense.

"El productor ya no deberá interrumpir su rutina de trabajo sino que podrá ser más eficiente y no dependerá de terceros para sacar su guía”, subrayó el Ministro, quien estuvo acompañado por el titular del Senasa, Ricardo Negri, y el subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso.

Asimismo, el titular de la cartera de Agroindustria explicó que “hoy se tramitan 1.500 guías a diario y se trasladan 52.500 animales por día. El DUT permitirá al productor generar un ahorro de $200 millones ya que no tendrá que moverse de su casa“.

Trámites más simples

“Desde que asumió, la Gobernadora Vidal apuntó a la simplificación de trámites. Menos burocracia y más eficiencia en el Estado. Este es un paso más que damos en ese sentido. Es una forma más de estar cerca de los productores con acciones concretas y realistas”, agregó.

El trámite se puede realizar online, por autogestión, evitando traslados, desde la página web de AFIP ingresando al SIGSA. Además, siguen funcionando las oficinas en el caso de necesitarse atención personalizada.

Estuvieron presentes en el lanzamiento los intendentes Germán Lago (Alberti), Marcos Pisano (Bolívar), Vicente Gatica (Bragado), Oscar Cappelletti (Brandsen), Raúl Salas (Carlos Tejedor), Raúl Germán Reyes (Coronel Dorrego), Roberto Carlos Palacio (Coronel Suárez), Calixto Tellechea (Florentino Ameghino), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Darío Kubar (General Rodríguez), Jorge Cortes (Hipólito Yrigoyen), Ramón Canosa (Las Flores), Alfredo Rubén Fisher (Laprida), Arnaldo Harispe (Lezama), Facundo Manuel López (Necochea), Carlos Alberto Ronda (Mar Chiquita), Sandra Marcela Mayol (Monte), Guillermo Luis Pacheco (Pellegrini), Javier Martínez (Pergamino), Javier Reynoso (Rivadavia), José Luis Salomón (Saladillo), Claudio Rossi (Rojas), José Alberto Hernández (Salliqueló), Mauricio Gómez (San Vicente), Miguel Fernández (Trenque Lauquen) y Roberto Óscar Álvarez (Tres Lomas).

También participaron el diputado provincial Oscar Sánchez y el jefe de Gabinete de Agroindustria de la Provincia, Jorge Srodek.