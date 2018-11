Los gremios se reúnen con el gobierno por paritarias pero no descartan más medidas

Finalmente hoy, a las 16, el gobierno provincial y los sindicatos del Frente de Unidad Docente (FUDB) volverán a reunirse en búsqueda de una solución al conflicto por paritarias que comenzó en marzo y que provocó 29 días de paro en el año.

Asimismo, el Gobierno provincial citó para mañana a las 18:00 a los sindicatos de estatales que se encuentran dentro de la ley 10.430 y ya habían cerrado las negociaciones.

Trascendió que el Ejecutivo estaría evaluando ofrecer 2% más de incremento ya otorgado, del 30% acumulado en el año, y $7.000 pesos con un bono de cara a fin de año.

En cuanto a las negociaciones con los maestros, el 11 de octubre el gobierno bonaerense propuso a los sindicatos un aumento salarial del 30%, que alcanzaba un 31,7% incorporando un monto fijo por material didáctico y una nueva reunión en diciembre.

Los gremios lo rechazaron, pero el gobierno incorporó la propuesta al salario mediante un decreto de Vidal por lo que los docentes vienen cobrando ese aumento.

La de hoy será la vigésima reunión en la que se hará la propuesta número 11, según lo informado por la administración provincial.

Al respecto, el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, consideró que este fue un año "complejo con todos los colectivos gremiales".

"Hay una mayoría de gremios que se han sentado, han discutido y han negociado, no nos van a votar en las elecciones, pero no confunden su rol gremial con su idea partidaria", afirmó el funcionario, en una crítica al sector docente.

“Esperamos que hayan reflexionado”

La secretaria de Suteba, Francina Sierra consideró que esta llamada a fin de año “tiene que ver sin dudas con la lucha que llevamos adelante. No hubiera habido una reapertura de paritarias en esta altura del año si no fuera porque nos hemos sostenido firmes durante todo este año, dando pelea y aún así cuando la paritaria se cierra por decreto, continuamos con las medidas de fuerza”.

Para la titular de uno de los gremios que integra el Frente de Unidad Docente, “la expectativa es que el gobierno haya reflexionado y leído la realidad y tengan en cuenta que ese cierre por decreto de la paritaria no es suficiente, que nos deja con un salario a la baja y que van a tener que hacer un ofrecimiento claramente de una recomposición que nos deje más cerca de lo que es la inflación real que hoy está casi en el 40% acumulado del año”.



E instó a que “se recomponga el salario real de los trabajadores docentes y de los jubilados que están siempre atados al activo”.

Por su parte, María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín manifestó: “No tenemos demasiadas expectativas , estamos a la espera de que se pueda resolver la paritaria del 2018.

De manera unilateral el gobierno ha cerrado la paritaria salarial, ha dado todos los aumentos por fuera del salario, realizó el decreto, luego aumentó un 11% unilateralmente. La verdad que con este panorama las expectativas son muy pocas. Vamos a esperar y nos presentaremos a la convocatoria, como siempre, esperando que se resuelva. Que se pueda tener un diálogo con este gobierno que nunca lo tuvimos”.

Si no se cierra la paritaria, Sequeira también adelantó que “se va a continuar con las medidas de fuerza y se va a conversar nuevamente con los docentes, como todo el año. Haremos asambleas y encuestas para saber qué desean para 2019 aunque de todas formas tuvimos un congreso y se votaron 48 horas de paro para llevar adelante”.

Posible bono

Respecto del posible bono que anunciaría el gobierno, Sierra aseguró que desconocen hasta el momento que así sea.

“Hoy nos vamos a enterar. Nosotros no tenemos ningún adelanto de información respecto de eso. Lo que sí, en lugar de poner ese dinero en un bono, con suma fija, por única vez y que no impacta en el salario, lo ideal es que se recomponga el salario. Veremos si hay un ofrecimiento de esa naturaleza pero no sabemos aún”, aseguró.

“El año no terminó y vamos a seguir accionando. Se viene el tratamiento del presupuesto provincial y eso es clave para todos los trabajadores. Aprobarlo tal cual está, significa empezar con una pérdida de salario de casi 12 puntos para el año que viene más lo que se perdió en este 2018. Luego de la reunión, seguramente haya reunión del Frente de Unidad Docente para continuar las medidas”.

La semana pasada, en un Congreso en Mar del Plata, el secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, advirtió que "si a fin de año no se resuelve la paritaria, no comenzará el ciclo 2019".

Además, el dirigente sindical denunció que los sueldos docentes se encuentran un "15% abajo de la inflación de este año".