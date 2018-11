Petrecca, sobre la RSE: "Nos da mucha satisfacción desarrollar este programa"

En el marco de sus recorridas por distintas pymes juninenses, el intendente municipal, Pablo Petrecca, visitó la confitería Santa Teresita, para reconocer la tarea que dicho comercio local realizó en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), ya que posibilitó que varios chicos del programa "Jóvenes en Marcha" se pudieran capacitar en panadería y confitería.

El jefe comunal destacó el rol de los empresarios de la ciudad e invitó a otros a sumarse al programa. "Primero recorrimos esta pyme, que tiene 80 años en Junín y le agradecemos a Pablo (Giles, el dueño) por la oportunidad de observar sus instalaciones. También hablamos de la coyuntura del país y le ofrecimos los programas que hay en el municipio, Provincia y Nación. La idea es acompañarlos en estos momentos que sabemos que son difíciles pero destacamos el compromiso de esta gran familia. Ellos fueron parte del programa de Responsabilidad Social Empresaria que llevan adelante Marcela Julio y Salomé Moreno desde el municipio".

Además, agregó que "por Santa Teresita han pasado una gran cantidad de chicos en el marco del programa "Jóvenes en Marcha" que comprende Autonomía Joven y Envión. Esto es algo fundamental porque estamos hablando de chicos que no tuvieron la oportunidad de conocer un oficio o de poder capacitarse. En este caso, Pablo, nos abrió la puerta de su empresa para que se capaciten y aprendan el oficio de la panadería y la confitería. Buscamos que los chicos conozcan diferentes oficios y alternativas para que luego puedan elegir lo que les gusta".

La idea es que puedan tener un empleo y que por medio del estudio, el esfuerzo y la capacitación, tengan un futuro mucho mejor, expresó Petrecca.

“Un futuro mejor”

"La idea es que puedan tener un empleo y que por medio del estudio, el esfuerzo y la capacitación, tengan un futuro mucho mejor. Estamos trabajando mucho en este programa y es algo que nos da mucha satisfacción y orgullo. Por suerte, tenemos empresarios con compromiso y con responsabilidad social empresaria que abre sus puertas y su conocimiento para que los chicos aprendan. Me comentaban varias anécdotas lindas que vivieron con los chicos y eso es muy importante. Queremos brindar oportunidades para chicos que no las tuvieron, con el objetivo de que aprendan un oficio", dijo Petrecca.

Para finalizar, expresó que "invitamos a más empresarios para que se sumen a este programa para que los jóvenes puedan conocer más oficios y tener mayores oportunidades. Cuando hay estudios y capacitaciones el abanico de posibilidades es más grande y a eso apuntamos. El camino es el del esfuerzo, de la capacitación y la educación, y por allí seguiremos. Las chances y oportunidades deben estar para todos y por eso es importante que el estado acompañe con sus opciones. Queremos que desarrollen nuevas herramientas para tener más oportunidades".

“Oportunidades para los chicos”

A su vez, Pablo Giles, titular de la firma Santa Teresita, explicó que "no conocía el programa de Responsabilidad Social Empresaria y me pareció algo muy bueno. Quiero agradecer la presencia del intendente Petrecca ya que para nosotros es muy importante. Abrimos las puertas porque nos parece muy bueno poder darles oportunidades a los chicos. A veces no es sencillo pero creemos en estos programas ya que sin estas posibilidades, no van a poder crecer nunca. A veces no es fácil poder hacerlo y nosotros también aprendimos muchos valores por parte de ellos".

También, sostuvo, "quiero agradecer al personal de nuestra empresa por sus enseñanzas. Hoy esos jóvenes tienen una capacitación y les va a permitir tener una nueva enseñanza. Eso no es fácil lograrlo ya que se hace todo en conjunto. Ojalá que muchos empresarios puedan abrir sus puertas, ya que todos debemos tener las mismas posibilidades para luego poder elegir. Nos sentimos satisfechos por lo que hicimos y el objetivo es continuar por este camino. Todos debemos aportar nuestro granito de arena porque es algo que no nos cuesta nada. Buscamos que tenga una buena repercusión y más empresarios se sumen a este programa".