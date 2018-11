Expertos realizaron un relevamiento del Museo "El Legado del Salado"

Especialistas del CONICET y del Museo de Ciencias Naturales de Madrid visitaron el Museo El Legado del Salado para realizar un relevamiento de los materiales paleontológicos que se hallan en dicho archivo.

José María Marchetto, director del Museo, explicó: "Tenemos la visita de representantes del museo de Madrid y del CONICET que han venido a nuestro museo a realizar un relevamiento sobre piezas que tenemos aquí y que en nuestra ciudad aparecen en una buena cantidad. Para nosotros recibir la visita de científicos de relevancia como ellos es muy importante porque nos sirve muchísimo y aprendemos".

A su vez Marchetto destacó que "el material que tenemos aquí es muy importante no solo desde lo cultural sino también desde lo científico. Además, ya hemos tenido una conclusión muy importante y que tiene que ver con el descubrimiento de un género que no sabíamos que existía en nuestra región, lo cual demuestra que la visita de estos expertos ya nos trajo buenos resultados".

Por su parte, José Luis Prado, vicedirector de Incuapa-Conicet, dijo que "desde hace muchos años venimos trabajando en todo lo que es la región pampeana y colaborando con la Universidad de Madrid. En esta oportunidad y en el marco de las obras de dragado en todo el río Salado, están apareciendo muchos materiales nuevos que nos permiten ampliar el conocimiento de toda la fauna extinta, a punto tal que nos encontramos con una colección que no teníamos registrada y que se encuentra muy bien preservada".

Asimismo, el científico señaló que "dentro de este estudio de relevamiento que estamos haciendo en todo el Salado, este museo será un punto muy importante para nuestro trabajo. Hoy estamos haciendo un primer contacto y seguramente avanzaremos en muchas otras acciones".

Finalmente, María Teresa Alberdi, colaboradora del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, afirmó que "este museo es muy importante y la visita tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde hace ya varios años, ya que desde aquí se aportan datos muy importantes para el conocimiento científico y cultural de esta región".