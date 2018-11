Se realizará un nuevo “Miércoles de ECO-Canje”

Luego de la primera edición realizada en barrio Padre Respuela, el programa municipal de protección y cuidado ambiental lanza una nueva convocatoria a los vecinos para que lleven materiales reciclables a cambio de la entrega de un presente. En esta ocasión, el contenedor especial se implementará en la Plaza Marcilla, este miércoles 28 de 10 a 14 horas. Se recuerda a la población que el mismo no puede recibir escombros o restos de poda.

Al respecto, Perla Casella, Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio: “Seguimos con el programa de ECO-Canje, con el cual estuvimos por primera vez en Respuela en el 'Punto Verde' que está frente al colegio y esta semana nos toca en Plaza Marcilla. Este programa es parte del proyecto de 'Puntos Verdes' en el que nosotros tenemos colocados contenedores en distintos espacios públicos para que la gente que quiera reciclar pueda acercar sus materiales”.

“Estas jornadas las estamos haciendo para fomentar su buen uso porque por ahí encontramos muchos residuos de poda o escombros que nos dificultan la logística y no es la idea. Por eso la vez anterior pudimos hablar con ellos acerca de qué cosas traer y qué no, como también el destino que se le dan a esos reciclables”, añadió.

La funcionaria municipal brindó mayor información para que los vecinos sepan qué materiales pueden llevar y cómo es el procedimiento que luego llevan a cabo: “Lo que se puede tirar en los 'Puntos Verdes' son papeles, plásticos, cartones, vidrios y metales. Todos esos materiales, si no están contaminados con residuos, es mucho mejor porque se pueden aprovechar y reciclar mejor. Nosotros los recolectamos, los llevamos al Relleno Sanitario donde funcionan los recuperadores que los separan en cada unos de los reciclables y así los podemos reutilizar”.