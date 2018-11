Secundaria de la Unnoba: piden a las familias que abonen un aporte mensual

En el marco de una resolución que aprobó el Consejo Superior en la última sesión de octubre, la Escuela Secundaria de la Unnoba implementará un sistema de aportes y de beneficios para sostener el comedor y otras cuestiones inherentes a la institución que espera contar con 120 alumnos para el ciclo 2019.

En diálogo con Democracia, la prosecretaria académica de Unnoba, Pilar Traverso, explicó de qué se trata el nuevo sistema que comenzará a regir para el nuevo año lectivo.

“La Universidad hace un aporte institucional para el sostenimiento del comedor y otro montón de prestaciones que tienen que ver con la computadora personal que tiene cada alumno. Hace un aporte de más del 50% para el sostenimiento del comedor para la totalidad de los ingresantes 2018/2019 y el otro 50% lo tiene que hacer la familia de los ingresantes”, detalló y aclaró que ese monto “es un porcentaje para cubrir comedor, materiales, etc.”.

Bajo ningún concepto estamos cobrando una cuota fija ni arancel por educación, es importante que quede claro. Estamos hablando del sostenimiento del comedor y necesitamos que funcione con la misma alimentación para todos.

El monto del aporte solidario será fijado por el Consejo Superior y será calculado sobre la base del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Si bien el monto del aporte que será solicitado a las familias de los alumnos aún no fue definido, el mismo rondaría los $1500 mensuales.

Paralelamente a ese sistema se aprobó también un sistema de becas para quienes no pueden abonar la totalidad.

“En ese caso consiste en la eximición total de ese 50% o en la eximición de un 25% de ese porcentaje. Es decir, que de los 120 chicos que vamos a tener el año que viene, puede suceder que algunos paguen el aporte familiar del 100%, otros el 50% y otros paguen el 25%”, explicó pero dejó claro que “también podría suceder que ninguna familia esté en condiciones de hacer el aporte familiar, en ese caso, el aporte familiar lo hace la institución porque no es un canon, ni es obligatorio y no significa que nadie deba pagar para poder ingresar ni muchísimo menos”.

Cada familia podrá realizar una declaración de los ingresos del grupo familiar del mismo modo que se realiza en cada sistema de becas.





“No es un arancel por educación”

Traverso hizo hincapié en que este sistema busca sostener el comedor y “de ninguna manera es un arancel por educación”.

“Este 2018 fue el inicio de la escuela universitaria y a los primeros ingresantes se les proveyeron uniforme y zapatillas, recibieron útiles escolares, y tenía que ver con ser los primeros ingresantes”, contó la prosecretaria.

“Bajo ningún concepto estamos cobrando una cuota fija ni arancel por educación, es importante que quede claro. Estamos hablando del sostenimiento del comedor y necesitamos que funcione con la misma alimentación para todos”.



Asimismo, destacó que: “tenemos alumnos con familias en alto grado de vulnerabilidad y queremos que sea un sistema solidario en el que la escuela haga su aporte y la familia en condiciones pueda hacer su aporte y los que no, no lo hagan. Es lo más equitativo e igualitario puertas adentro”, concluyó.