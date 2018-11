Los deudores alimentarios no podrán ser candidatos, funcionarios ni jueces

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó que los aspirantes a cargos electivos, funcionarios del Poder Ejecutivo, y/o funcionarios judiciales, no puedan postularse si se encontraran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDA).

Así lo establece el proyecto de ley que modifica la Ley 13.074 impulsado por el diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos), puesto ahora a consideración del Senado provincial.

“Este proyecto busca que no puedan ser funcionarios, candidatos, ni jueces aquellos postulantes que sean deudores alimentarios”, dijo Daletto y explicó que “por un lado, buscamos reforzar las medidas de protección hacia los menores cuyos padres evadan sus responsabilidades; y por el otro, que aquellos que pretendan ser candidatos, funcionarios o jueces deben dar el ejemplo y de ninguna manera puede tener un deudor alimentario la posibilidad de acceder a estos cargos”.

En tanto, Daletto sostuvo que “a quienes ingresen al Estado como empleados, no se les solicitará el certificado con anterioridad, sino una vez que el agente esté incorporado y una vez que esto ocurra, de comprobarse que la persona se encuentra en el RDA, se informará al juzgado interviniente en el proceso alimentario para saldar la deuda a través de ese nuevo sueldo”.