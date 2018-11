La razón por la que el marido de Floppy Tesouro no fue al bautismo de su hija

Moorea, la hija de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, fue bautizada este fin de semana. La ceremonia fue en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en Puerto Madero. Pero hubo un dato que llamó la atención: su papá no fue.

En las imágenes que compartió no se lo ve y pronto comenzó a especularse con una crisis de la pareja. Sin embargo, la modelo salió a explicar la razón de su ausencia: “Rodri no es creyente y prefirió no ir a la Iglesia“, explicó a la periodista Laura Ubfal.

Algo así ya había pasado cuando se casaron, en diciembre de 2016. Él no quiso ir a una Iglesia, así que se casaron simbólicamente en una playa de Punta del Este, sin la presencia de un sacerdote.