El intendente Petrecca se reunió con fomentistas de diferentes barrios

Se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el jefe de Gobierno, Pablo Petrecca, y fomentistas de diferentes barrios de la ciudad de Junín agrupados en la Federación de Sociedades de Fomento que conduce Osvaldo Giapor.

Una vez terminada la reunión, Mariano Spadano, director de Relaciones Institucionales del Municipio, sostuvo: “Nos reunimos una vez más con la Federación de Sociedades de Fomento y con cuatro fomentistas de la sociedad con el propósito de repasar algunas de las cosas que hicimos como gestión en cada barrio y también repasando algunas cuestiones que ellos nos vienen pidiendo para poder solucionar algunos problemas particulares de cada zona”.

“Charlamos sobre qué cosas están en agenda y se pueden llegar a lograr en lo que queda de gestión y cuáles no. En definitiva, se realizó un punteo de todos estos temas y otros más, como por ejemplo cómo va a afectar la autopista al barrio Rincón del cielo, como así también otras cuestiones más con las zonas de Villa del Carmen, Nuestra Señora de La Merced y San Martín”, añadió.

El funcionario expresó que “la reunión fue muy positiva como en cada una de las oportunidades que nos juntamos con los fomentistas; siempre hay muchas cosas para trabajar y por hacer”.

Seguidamente, afirmó que “siempre tratamos de hacer las cosas juntos, sin creernos los salvadores de la ciudad, sino incluyendo a los fomentistas y todos los vecinos en las soluciones que son propuestas”.

Carlos Aresani, presidente de la Sociedad de Fomento “Rincón del Cielo” dijo: “Venimos en parte para agradecer toda la colaboración que tenemos de la Municipalidad y hemos hecho también un par de peticiones que son comunes a todos los barrios. En este caso, estamos gestionando ante vialidad la posibilidad de alguna comunicación aunque sabemos que es un poco complicado porque la prioridad es la autopista; pero bueno seguiremos peticionando, siempre con el diálogo porque así se soluciona todo”.

La presidenta de “La Merced”, Leticia González explicó: “Siempre es productivo por suerte, tenemos buena respuesta y está bueno que se pueda llegar al Intendente con las problemáticas que tenemos en las sociedades de fomento de cada barrio. También hay que saber esperar porque todo junto no se puede hacer; Junín es muy grande.”

Jorge Adoprieto, de “Villa del Carmen”, afirmó: “Las reuniones que hacemos siempre tienen una utilidad aunque no se resuelvan el 100% de los problemas; lo importante es que tenemos la oportunidad de plantearlos. Siempre es bueno conversar porque hablando la gente se entiende”.