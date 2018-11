Los inquilinos no deberán pagar los gastos para alquilar y renovar contratos

Si el Senado aprueba el proyecto de ley que acaba de enviar la Cámara de Diputados con media sanción, los inquilinos de la provincia de Buenos Aires no deberán hacerse cargo de los gastos administrativos, honorarios o comisiones inmobiliarias en las operaciones de firmas o renovación de alquileres, toda vez que los contratos no superen los 18 mil pesos.

Así lo dispone el proyecto de ley redactado a partir de distintas propuestas del oficialismo y la oposición. Fue aprobada con el voto de los bloques de Cambiemos, el Frente Renovador, el PJ, el Frente Amplio Justicialista y Unidad Ciudadana y girada al Senado, donde todo indica que será convertida en ley en las próximas semanas.

Democracia dialogó con el presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, Daniel Di Palma y con los martilleros Juan Manuel Bonanni y Luciano Di Flavio quienes entienden que podría generarse un incremento en los alquileres al trasladar los gastos.

Di Palma aseguró que el Colegio provincial tomará medidas esta semana ya que se considera una “ley inconsulta”.

El peso sobre el propietario

La norma, que viene discutiéndose en la Legislatura desde principios de año, apunta a facilitar el acceso a la vivienda en la Provincia.

En la actualidad, los inquilinos que firman o renuevan un alquiler deben afrontar el pago de honorarios y gastos de contratos, que rondan el 4 por ciento del monto total del mismo.

El proyecto establece que, en los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional y cuyo monto no supere una vez y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil, es decir, entre 18 y 19 mil pesos, no se podrá exigir el pago de gastos de gestoría ni de ningún otro tipo, “garantizando la gratuidad en materia de costos a quienes más lo necesiten y para la mayoría de los alquileres”.

Daniel Di Palma se refirió a la cuestión asegurando que “el Colegio de Martilleros de la Provincia ha sido claro en esto. Entendemos que la falta de vivienda y el acceso a esta para las familias en el caso de los honorarios profesionales es determinante en la imposibilidad de los pagos, la pérdida del poder adquisitivo, de ingresos, de trabajo, la inflación y los avatares económicos en los últimos años”, pero agregó que “me parece que es hilar fino, o sobre lo más débil hablar de un gasto para la realización del contrato o reformular el honorario de un corredor, cuando la problemática pasa por otro lado”.

El presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad entiende que esto tendrá marcadas repercursiones en los precios y la operatoria y “sumamente negativas”.

“Los propietarios cargarán mayor gasto a la locación y va a generar desaliento de la inversión de la construcción para locación y la compra de inmuebles para poner en locación dado que esta legislación decide darle más gastos al locador”.

Traslado al precio del alquiler

El martillero Juan Manuel Bonanni coincidió en que “es muy probable que estos cambios los termine pagando el inquilino, de una forma u otra. Seguramente se traslade al precio, es lo más probable”.

Respecto de la inversión en propiedades para alquilar, aseguró que “hay muchos indecisos entre poner una vivienda en alquiler o no porque termina siendo una gran inversión por el deterioro que sufren las propiedades comparado con la renta que se obtiene”.

Según se conoció, la medida afectaría a los alquileres hasta los 18 mil pesos; en nuestra ciudad, una vivienda de dos ambientes parte desde $6000 en adelante, según Bonanni.

“Hablamos de algo alejado del centro, básico, dos dormitorios, cocina comedor, baño. Algo en seis puntos como quien dice. Ya en el centro no bajan de 12 mil pesos, sea departamento o casa”.

El martillero Luciano Di Flavio, en sintonía con sus colegas, entiende que de aprobarse la ley, los alquileres se incrementarán sin dudas.

“Será para el caso de las locaciones habitacionales. Entiendo que para locaciones comerciales se seguirán cobrando honorarios, como en Capital”, destacó.

“La locación comercial hoy está parada y se le suma un poco de especulación a la hora de mudarse. Muchos se mudan en enero, otros renuevan un contrato y muchos aprovechan el aguinaldo para mudarse”, explicó.

Asimismo, destacó que estos cambios pueden afectar en cierta forma la responsabilidad con que se toma el alquiler de una vivienda.

“El propietario paga la administración y el inquilino, si bien es la parte más débil, es también la que asume mucha responsabilidad. No se cómo funcionará ahora, si puede ingresar con un solo mes de alquiler, le será más fácil alquilar pero probablemente se tome con menos responsabilidad”, cuestionó.

El presidente del Colegio de Martilleros aseguró que “Más allá de las decisiones que va a tomar el Colegio de la Provincia como representante de todos los martilleros y corredores públicos de Buenos Aires, entendemos que están diezmando nuestros ingresos. Esto recién empieza y el Colegio de la Provincia va a tomar las medidas del caso”, destacó y aseguró que podrán realizarse los amparos jurídicos que correspondan.