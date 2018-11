Un biciturista que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte

Ricardo Daniel Bernal es de Pehuajó y tiene 61 años. Un diagnóstico de diabetes lo llevó inesperadamente a volcarse a la bicicleta y de a poco se convirtió no solo en una pasión para él sino que además incursionó en el biciturismo.

Desde hace más de cinco años recorre distintas ciudades, muchas de la provincia, a bordo de su bici, no solo descubriendo lugares sino conociendo gente y haciendo amigos pero lo más importante, “llevando un mensaje, el del uso de la bicicleta”, dice Ricardo en diálogo con Democracia.

Su trabajo como viajante, le permite tomarse días y organizar sus viajes, llevar su carpa y hacer las paradas necesarias hasta llegar a destino.

En este caso específico el recorrido que lo trajo de paso por Junín días atrás, según contó durante la entrevista, “son 850km saliendo de Pehuajó hacia Casares, Lincoln, pasando por Junín, Rojas, Pergamino, Arrecifes, Carmen de Areco, San Andrés de Giles hasta Luján”.

El domingo Ricardo tiene que estar en Luján por una razón especial: “ tengo que estar allí porque es la peregrinación en bicicleta a Luján, en realidad estoy peregrinando. Es un evento nacional y se juntan alrededor de 10 mil bicicletas y el domingo retomo la Ruta 5 y llego a Pehuajó el miércoles 28, si todo anda bien”.

La decisión

Tras un diagnóstico de diabetes, Ricardo tomó la decisión de hacer un cambio en su vida y de ese modo optó por “agarrar la bicicleta como medio de vida, de transporte. Y me largué a viajar, cada vez un poquito más y más”, asegura.

En sus trayectos y recorridos a bordo de su bici, según cuenta: “No solo hago amigos, voy conectado con familiares, conocidos, y aparte de todo eso voy dejando un mensaje que es el de la bicicleta, como medio de transporte sustentable, de vida”.

En septiembre viajó a Santa Rosa en bicicleta al II Foro Argentino de la bicicleta.

“Se trata solo de bicicletas y no de bicicletas de carreras”, aclara. “Allí se habló de bicicleta y discapacidad, bicicleta y arte, bicicleta y salud, reordenamiento de las ciudades y muchos temas más para que las municipalidades comiencen a trabajar para darle más lugar a las bicicletas”, cuenta.

Si bien su enfermedad despertó las alarmas y motivó la decisión, Ricardo asegura: “siempre fui aventurero pero esto me cambió la vida, fue la mejor decisión. Salud, bicicleta y naturaleza, se llevan perfectamente bien las tres cosas”, concluyó.