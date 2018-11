El Presupuesto del año próximo para Junín será de unos $ 1.700 millones

El próximo viernes vence la prórroga que solicitó el Ejecutivo municipal para elevar al Concejo Deliberante su proyecto de Presupuesto para el año 2019. Sin embargo, desde la comuna confirmaron a este medio que se va a pedir un nuevo aplazamiento, hasta fin de diciembre, ya que todavía no terminaron de definir el cálculo de gastos y recursos para el año entrante.

Esta demora se explica en que todavía no está aprobado el presupuesto bonaerense, por lo tanto, la administración del intendente Pablo Petrecca no cuenta con los datos concretos de los fondos provinciales que llegarán en el próximo ejercicio, lo que resulta un obstáculo a la hora de hacer un cálculo detallado.

“Vamos a pedir una nueva prórroga de un mes, de todas formas, no vamos a tomarnos todo ese tiempo para presentarlo, seguramente lo vamos a elevar a mediados de diciembre”, explicó a Democracia un miembro del gabinete municipal.

Todo indica que la Legislatura provincial dará tratamiento y aprobación a su presupuesto en la primera semana de diciembre, y ahí sí los funcionarios comunales contarán con un panorama más claro de los recursos que vendrán de la Gobernación.

No obstante, los lineamientos básicos del proyecto de Presupuesto 2019 de Petrecca ya están definidos y solamente resta establecer los “números finos” del próximo ejercicio.

Un 30% más

De acuerdo a la previsión de obras, gastos e inversiones, el presupuesto municipal para el año próximo será de –aproximadamente– unos 1700 millones de pesos. Esto implica un incremento del 30 por ciento respecto a la proyección que se había hecho para este año, cuando había sido de algo más de 1301 millones de pesos.

De esta manera, la evolución presupuestaria durante la gestión Cambiemos en Junín muestra una constante suba en cuanto a sus montos. Es que el cálculo de gastos y recursos del año 2016 fue de 514 millones, el de 2017 subió a 898 millones –lo que implicó un salto de casi un 75%–, y para 2018 se habían proyectado1301 millones, es decir, un 45% más que en 2017.

Parte de estos incrementos se basan, fundamentalmente, en la inyección de fondos para la obra pública, y otra parte se explica en la incidencia directa que tiene el sostenido período inflacionario que atraviesa nuestro país.

Con todo, hay que decir que la suba bosquejada para el año próximo es la menor, en términos porcentuales, desde que Petrecca asumió la jefatura comunal en nuestra ciudad. Y, además, está bastante por debajo de la inflación de este año, que todos los análisis coinciden en que cerrará alrededor de un 45%.

Aumento de tasas

El otro tema que siempre genera controversias a la hora de presentar un presupuesto municipal es el aumento de tasas que se dispondrá para el ejercicio siguiente.

En el Gobierno de Junín hay un total hermetismo respecto de este asunto, aunque los rumores indican que los incrementos serán bastante superiores a los del año pasado. En la ordenanza impositiva anterior hubo tributos que bajaron, otros que se mantuvieron estables y algunos que tuvieron subas moderadas, y en ese entonces los funcionarios municipales hicieron hincapié en que, en promedio, el aumento era de un 15%. No obstante, no menos cierto era que las tasas más importantes que pagan bimestralmente todos los contribuyentes sufrieron saltos por encima de esa media.

Sobre lo que quedará plasmado en la ordenanza impositiva para el próximo ejercicio, desde el Ejecutivo sólo dicen que “el aumento no será superior a lo que disponga la Provincia”.

¿Y qué es lo que determina el proyecto de la gobernadora María Eugenia Vidal? Que la suba de las tasas municipales no supere el techo del 38%. Así lo establece, taxativamente, el artículo 141 de la Ley Impositiva que fue enviada a la Legislatura bonaerense: “Mientras no se acuerde la Implementación de las metas establecidas en el artículo 7 bis de la ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y en la Sección III del Consenso Fiscal aprobado en virtud de la Ley 15.017, las tasas y/o bases imponibles correspondientes a los servicios a ser facturados y recaudados por los gobiernos municipales durante el ejercicio 2019, no podrán tener un incremento mayor de 38% respecto de las aplicadas durante el ejercicio 2018”.

El hecho de que desde el Gobierno de Junín señalen que no van a superar ese techo parece una obviedad. Sin embargo, esto no es tan axiomático, puesto que hay jefes comunales que ya hicieron saber su descontento y plantearon la posibilidad de proponer subas superiores. Uno de los que se manifestó en ese sentido esta semana fue el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, quien declaró al portal Infonoroeste que serán él y su Concejo Deliberante quienes definan los aumentos. “Yo no soy un delegado de nadie, soy un intendente”, sentenció, para luego ampliar: “El tope (de aumento a las tasas para 2019) no existe, es autónomo el municipio, sería inconstitucional una medida de esas características. Las tasas las manejamos nosotros, de acuerdo a lo que nos cuesta una prestacion. No podemos ser deficitarios en cuanto a lo que vale un servicio que prestamos porque el vecino nos va a exigir con razón que el servicio lo demos”.

Por lo pronto, los funcionarios locales dejaron trascender que en Junín sí se ajustarán a lo que resuelva la Provincia.

Subsidios

Un tema que preocupa a las autoridades comunales es el de la transferencia de subsidios de la Provincia a los municipios. Es que las consecuencias del traspaso que hizo el Presidente, Mauricio Macri, a las provincias fueron que éstas decidieron derivar algunas de sus responsabilidades de financiación a las comunas.

Concretamente, el proyecto de presupuesto provincial transfiere a los municipios los costos de algunos subsidios, como el de la tarifa social de la energía eléctrica, y el de los pasajes de las líneas de colectivo comunal. En este punto es necesario advertir que el transporte público de pasajeros empezará a funcionar en breve en nuestra ciudad y uno de los pilares sobre los que se basa esta prestación son los subsidios dispuestos para su funcionamiento.

Es por ello que en el municipio todavía están analizando cómo se va a hacer frente a esto, si es que efectivamente se aprueba en la Legislatura tal como fue enviado.

Obras públicas

Más allá de las dificultades económicas, el Presupuesto 2019 para Junín tendrá a la obra pública como uno de sus principales ejes y la idea es que buena parte de los recursos sea destinada a los proyectos de infraestructura que ya están en marcha.

Desde el municipio informaron a Democracia que seguirán los trabajos en el Cuadrante Noroeste, uno de los proyectos insignes de Petrecca, que arrancó prácticamente con su gestión. También se incluirán en el presupuesto las 25 viviendas anunciadas en agosto, que se realizarán a través del Convenio de Solidaridad Habitacional con los Municipios, lanzado por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Otra iniciativa que estará contemplada es la de la repavimentación del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, que quedó pendiente de la obra que lo incluía junto con la Avenida de Circunvalación.

Además, habrá recursos destinados a continuar con el Edificio para la Seguridad Ciudadana, ubicado en Liliedal y Lavalle. Y lo mismo sucederá con la obra de la nueva Terminal de Ómnibus, en donde todavía restan hacer los accesos, las divisiones internas y parte del mobiliario. Del mismo modo, se dispondrán fondos para el funcionamiento del Relleno Sanitario.

Un ítem nuevo que aparecerá en este presupuesto es el de una partida para el transporte público que, de acuerdo a las previsiones del oficialismo, a principios de 2019 estará circulando por las calles de la ciudad. En este caso, se calcula que habrá unos 22 millones de pesos para este servicio.

Asimismo, desde el municipio afirman que será importante el dinero que se empleará para la extensión de asfalto, agua y cloacas.

En cuanto a la obra del Desagüe Norte, también va a continuar su marcha el año próximo, aunque esto no estará plasmado en el presupuesto ya que este proyecto lo desarrolla y ejecuta directamente el Gobierno Nacional.

Cambios en las áreas

La lectura del presupuesto permite hacer un análisis de las prioridades de una administración respecto de la cantidad de recursos que se le asigna a cada área.

Para el año 2019 será otra vez la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas la que tenga “la caja” más abultada, algo que resulta lógico a partir de los fondos que insumen las obras públicas.

Otra secretaría que tendrá amplios recursos disponibles será la de Desarrollo Social y Educación, así como la de Salud.

Entre los cambios, se observará en el proyecto que el Ejecutivo envíe al Concejo Deliberante que la Secretaría de Desarrollo Económico verá notablemente incrementada su participación dentro del presupuesto municipal, respecto a los ejercicios anteriores, dado que, tanto el contrato con la empresa de recolección de residuos Ashira, como el manejo de los recursos del Relleno Sanitario, pasarán a estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Medio Ambiente, oficina que depende de Desarrollo Económico.