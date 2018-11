Maxi Berestein: “Vemos una ciudad que va frenándose”

-Tras el último caso de abuso sexual, presentaron un proyecto para que se cumplan los controles de taxis.

-Desde nuestro bloque presentamos un pedido de comunicación para que controle y haga efectiva la última modificación de las ordenanza de taxis, que fue el año pasado, y en el cual se les exige a los propietarios que tengan una foto con la identificación del conductor y lo datos personales, para que cualquier vecino que suba a un taxi pueda ver quién lo está conduciendo, con la firma del responsable del municipio.

-¿Por qué no se cumple?

-Esta es una de tantas normativas que se discuten en el Concejo pero que si después el municipio no las hace efectivas o no controla, queda solo en una reglamentación. Un ejemplo es la ordenanza impulsada por nuestro bloque de Junín Cardioprotegido, que exige que cada espacio con acceso público tenga un cardiodesfibrilador para prevenir las muertes súbitas o los infartos. Esto está aprobado desde 2016, pero el municipio no hace ningún esfuerzo para que esta ordenanza se cumpla.

-¿Por qué siempre hay que esperar que pase un hecho grave para hacer cumplir las leyes?

-Obviamente es muy lamentable. Se está llevando a cabo una investigación judicial y hay que ser muy respetuoso, sobre todo con la familia de la víctima. En la Argentina vamos siempre detrás de los problemas y es una de las cuestiones que hay que cambiar y desde la clase política debemos hacernos cargo. Para eso hay que formarse, contar con equipos técnicos preparados, por eso este año desde el Frente Renovador llevamos adelante una escuela de formación política, por la cual pasaron destacados especialistas. Las normas están para ser cumplidas y el municipio tiene la obligación de controlar, los propios taxistas reclaman que se controle más, porque hay taxis o remises que no están habilitados.

-¿Cómo ve la gestión municipal?

-Se han comenzado a hacer algunas obras, como la repavimentación de Circunvalación, pero que ha quedado por la mitad, lamentablemente. Junín ha perdido independencia económica y depende exclusivamente para hacer obras de los fondos que envíen Provincia y Nación. Vemos una ciudad que paulatinamente va frenándose, por la enorme crisis económica que está atravesando la Argentina, hay muchos comercios que están cerrando, pymes que están dejando a gente en la calle, y no estamos hablando de empresas que van a invertir a otro lugar del mundo porque les conviene más, son empresas de Junín, muchas de ellas empresas familiares que hace años que funcionan y que por el contexto económico y un municipio que no puede dar respuestas, terminan cerrando y eso genera desempleo en la ciudad, todo eso nos preocupa mucho. Por otra parte, en términos culturales por ejemplo la ciudad se ve bastante chata, aplanada. Aspiramos a que Junín sea la ciudad del conocimiento, de la cultura, la innovación y el empleo.

-¿Qué escenario ve para 2019? ¿Cómo va a hacer el massismo para transformarse en una opción que entusiasme al electorado?

-Sergio Massa, junto a otros dirigentes de la oposición, está trabajando en la construcción de una alternativa, que es lo reclaman que los vecinos, para no volver al pasado y superar el presente, con un gobierno que lo único que ha generado es desilusión y que no ha podido resolver los problemas; lejos de eso nos ha sumergido en una nueva crisis económica.

-¿Cristina es un límite para el massismo?

-Creo que sí, para muchos de nosotros y para el Frente Renovador, incluso Massa lo ha dejado claro muchas veces.

-Entonces, aparece lejana la idea de una gran PASO opositora, porque además en Junín eso implicaría armar un frente con el kirchnerismo.

-Falta mucho, en principio parecería difícil, pero no hay que adelantarse.