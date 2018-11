“Quiero garantizarle la casa propia a cada familia juninense”

La precandidata a intendenta por Unidad Ciudadana Victoria Muffarotto dialogó en exclusiva con Democracia sobre lo que será uno de los ejes de su campaña para el 2019: el acceso a la vivienda. “Junín tiene un déficit habitacional extraordinario”, afirmó la edil kirchnerista.

En nuestra ciudad se calcula que hay más de cuatro mil familias que no pueden acceder a un derecho básico como es la vivienda propia. Muffarotto ahondó: “A través de un plan integral de viviendas no solo se logra que los vecinos lleguen al sueño de la casa propia, sino que además dinamizamos la economía local. Todos los rubros y oficios que se mueven en torno a la construcción comenzarán a repuntar y eso se traducirá en que miles de juninenses van a gastar en nuestra ciudad. Sin dudas será un gran empujón para toda la economía”.

La planificación de la ciudad necesita la participación del Estado.

Y agregó: “Nuestro proyecto pretende que el municipio se haga cargo de una realidad, que en Junín hay miles de familias que no pueden acceder a un lote. Si esto no sucediera, podríamos haber sacado mucho mejor provecho de algunas circunstancias. Ha habido planes muy buenos, como el Procrear, pero al no disponer de tierras suficientes, esto ha disparado enormemente el valor de un lote, con lo cual se generó un cuello de botella”.

Y continuó: “Nosotros en este punto vemos una clara deficiencia de los diferentes gobiernos locales, que han dejado librado al mercado cuestiones que tienen que resolver el Estado. En una ciudad como la nuestra, que hay cantidad de lotes baldíos, fiscales o bien grandes extensiones “verdes”, no puede ser que el valor de un lote haya aumentado a valores desorbitantes e iguales al costo de construcción de una casa”.

Urbanización

Caracterizando nuevamente el proyecto de Unidad Ciudadana, la precandidata a intendenta soslayó: “Nuestro proyecto se basa en generar desde el municipio plusvalía urbana. Esto requiere gestión y decisión política, urbanizar esos terrenos llevando cordón cuneta, asfalto, cloacas, tendido eléctrico y todos los servicios necesarios para generar lotes a disposición de los vecinos y a un precio razonable, no sujeto a las reglas del mercado".

Consultada sobre cómo se puede llevar a la práctica este proyecto, Muffarotto hizo hincapié en que “tenemos el ejemplo de varios municipios vecinos, como Pehuajó, Carlos Casares y Trenque Lauquen, con quienes ya estamos en contacto y en estos días estoy viajando para reunirme con alguno de sus intendentes para poder enriquecer nuestro proyecto con esas experiencias de gestión”.

“En Junín está fallando la planificación urbana. Estamos dejando que grandes proyectos privados, construyan y dirijan el crecimiento de la ciudad para donde ellos decidan y el municipio va detrás de ellos. Me parece perfecto que haya empresas constructoras que inviertan y apuesten en nuestra ciudad, pero quien tiene que dirigir para dónde y cómo crece la ciudad es el municipio”, opinó.

Por último, Muffarotto hizo énfasis en que “si queremos una ciudad inclusiva y unificada no podemos dejar todo en manos de privados. La planificación de la ciudad necesita la participación del Estado. Quiero gobernar Junín para devolverle la felicidad y la alegría que los juninenses nos merecemos y dentro de esa felicidad está el tener la casa propia”, concluyó.