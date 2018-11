Expositores

Veteranos: Héctor Tessey Cap (R) a cargo de la Batería C del Grupo de Artillería 3; Omar Dante Fornes, tripulante última dotación del Crucero ARA Gral. Belgrano; J. J Gómez Centurión, My (R) J secunda Sec. Romeo de la Ca "C" RI25; Emilio Samyn Ducco y Omar Liborio, GA 101. Acompañado por Juan Figueroa, los jefes de piezas 155 ex GA. 101 y algunos servidores de estas.

Además estarán Víctor Cisneros, hermano del Héroe sargento Mario Cisneros y Carlos Gigliotti, historiador.