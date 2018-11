La Orquesta Académica deleitó a alumnos del Colegio Santa Unión

En el MUMA Se desarrolló un nuevo concierto didáctico de la Orquesta Académica Municipal dedicado a estudiantes de los distintos establecimientos educativos de la ciudad de Junín.

En esta oportunidad, los chicos del Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones disfrutaron de diferentes piezas musicales y aprendieron los nombres de cada uno de los instrumentos que componen la banda.

En lo que va del año ya son más de 450 los estudiantes primarios que experimentaron este proyecto cultural.

Luego del concierto, el director de Cultura y Turismo del Municipio, Luis Bortolato, manifestó: “Es una propuesta realmente magnífica, no me canso de agradecer a Martín y a todo el equipo que forma parte de esta orquesta. Es un proyecto fantástico que año tras año está creciendo y que genera una empatía con los más chicos, aunque también con los adultos porque lo disfrutamos muchísimo”.

Acerca de los propósitos buscados con esta propuesta cultural, el funcionario sostuvo que “es la posibilidad de ver una música única desde otro punto de vista, de lograr un feeling con los chicos y una búsqueda de interacción con ellos para que empiecen a interpretar determinadas cosas de la música como para poder disfrutarla”. Seguidamente, señaló que “realmente es una experiencia maravillosa y, seguramente, la vamos a seguir generando porque es un éxito, no medido en el hecho de cantidad, sino por el vínculo y el gusto que los chicos demuestran cada vez que se van”.

Por su parte, Martín Kieffer, director del Conservatorio de Música “Juan Pérez Cruz”, aseguró: “Es muy significativo porque estamos cerrando con estos conciertos didácticos justo en la semana de la música. Estamos hablando de más de 450 niños que tuvieron esta experiencia en lo que va del año y, como decía Luis, la idea es continuar con esto porque la música en vivo tiene el valor del atravesamiento no solo auditivo; que un niño se enfrente a una orquesta de 25 músicos con toda la suma sonora, sin dudas, es una experiencia única que abre su cabeza y le genera curiosidad”.

Cabe recordar que esta iniciativa cultural tiene el objetivo de difundir la música orquestal y hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible para que puedan apreciar la belleza de la misma. “Es algo que no es tan común pero estamos trabajando para que así lo sea. Por mi parte, más que agradecido de que tengamos esta posibilidad, de que haya un acompañamiento y también nos gusta hacerlo dentro de un museo porque la música queda rodeada por otros lenguajes artísticos”, expresó Kieffer.