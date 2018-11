Con cruces, aprueban que funcionarios presenten sus declaraciones juradas

En la sesión de la víspera, llevada a cabo en el auditorio del Museo de Arte (MUMA), los ediles aprobaron por unanimidad la implementación del Régimen de Declaraciones Juradas de funcionarios y agentes públicos municipales.

Al respecto, Carolina Echeverría (Frente Renovador) manifestó que si bien, más allá que este tema había sido presentado en otras oportunidades y que recién ahora, a casi tres años de gestión, se trataba en el Concejo, ella proponía que dichas declaraciones juradas patrimoniales tuvieran un seguimiento, a través de una oficina determinada.

Por su parte Lautaro Mazzutti (Unidad Ciudadana) puso dudas en cuanto a las intenciones del Ejecutivo, del intendente Pablo Petrecca, para que su gestión sea transparente. Recordó que su bloque presentó en dos oportunidades el año pasado, proyectos similares,

“Más bien parece un hecho más mediático, para una tapa de diario y no para trabajar por la transparencia”, dijo.

Como contrapartida, el concejal Manuel Llovet (Cambiemos) al referirse a las declaraciones juradas patrimoniales públicas era una práctica impulsada por el frente Cambiemos y recordó casos de corrupción investigados de administraciones anteriores, como por ejemplo, el de Gas Junín y el juicio en marcha.

En lo que es transparencia de gestión, Maximiliano Berestein manifestó que la oposición no tenía las clases de acceso al RAFAM, para conocer las cuentas municipales y evaluar efectivamente la gestión; señaló también los vínculos de Petrecca con empresas que se presentan como únicos oferentes a licitaciones municipales. Apuntó a que el actual gobierno de Cambiemos había ubicado en entidades provinciales, a gente que había sido cuestionada en la causa por el Defalco Municipal, en la gestión del ex intendente Abel Miguel.

Más control a taxis

Como anticipó Democracia en la edición de la víspera, otro de los temas ingresados y tratados sobre tablas en la sesión de ayer, fue el Proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que tenga a bien realizar controles tanto en paradas como en automóviles utilizados como taxis, a fin de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes.

La concejal Natalia Donatti (Frente Renovador) habló de la necesidad de realizar controles más exhaustivos a paradas de taxis; que todas las paradas tengan copias de la ordenanza vigente, para que todos los taxistas (propietarios y conductores) sepan lo que deben hacer, y que de ese modo se controle no solo el servicio sino también los que lucran indebidamente con el mismo, los denominados “taxis truchos”.



Homenaje

Fue tratado y aprobado sobre tablas un proyecto del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, para que la nueva Plaza del Andén, situada en la intersección de Pasaje La Porteña y Roque Sáenz Peña, conectándose con Rivadavia a la altura del paso a nivel, sea denominada con el nombre de Dr. Arturo Andrés Crosetti, quien fuera vicegobernador durante el período de gobierno de Oscar Allende (Partido Intransigente), entre 1958 y 1962.

En la sesión donde se recordó a Crosetti, estaba presente el hijo del mismo, Arturo Crosetti, quien fuera senador provincial, familiares y allegados.

Los ediles de Unidad Ciudadana decidieron presentar dicho proyecto para homenajear a este juninense al conmemorarse el 60° Aniversario de la asunción a su cargo de vicegobernador, con la particularidad de haber sido el único juninense en ocupar ese cargo.

Ayer mencionaron que Crosetti fue uno de los que impulsaron la instalación del Departamento Judicial en Junín, como así también el Colegio de Abogados de esta departamental.

Otros aprobados

Entre los aprobados por unanimidad figuran también la prórroga de sesiones ordinarias, la prórroga de licencia al concejal Patricio Fay, otorgada oportunamente por decretos N° 6 y 8 del corriente año; la Licitación Pública N° 6, de Franjas Adyacentes a Ruta Provincial N° 65 (tramo Junín-Tiburcio, y Junín-Baigorrita); condonación de deuda a favor de Origone Football Club; resolución declarando de carácter prioritario la gestión de un número telefónico gratuito para afiliados de PAMI, para solicitar turnos en el Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”.