Ampliarán el taller ferroviario de Mechita y en Junín aguardan por una “decisión política”

Trenes Argentinos Infraestructura lanzó ayer una licitación pública para construir un taller nuevo en la localidad de Mechita para realizar tareas de reparación, montaje y fabricación de locomotoras, vagones y coches de pasajeros, tanto eléctricos como diesel, donde se esperan generar 400 nuevos puestos de trabajo directos en la zona.

Con una inversión 50 millones de dólares y la concesión del predio por 30 años, la filial argentina de la compañía rusa TMH presentó una iniciativa para modernizar e incrementar la capacidad de producción en el histórico polo ferroviario recientemente recuperado y reactivado, ubicado en el partido de Bragado, provincia de Buenos Aires.

El objetivo de la licitación del Ministerio de Transporte consiste en construir un espacio nuevo que permita realizar todas las tareas de reparación, montaje y fabricación de locomotoras, vagones y coches de pasajeros, tanto eléctricos como diesel.

La licitación contempla que la inversión debe ser concretada en un 50% durante los primeros cinco años y la otra mitad a cumplirse en 10 años, garantizando de este modo el funcionamiento pleno del nuevo taller y la creación de nuevos empleos directos en la zona.

“Luego de su puesta en valor y reactivación, queremos que Mechita vuelva a ser un centro de desarrollo ferroviario de nivel mundial, con integración local y más trabajo argentino”, señaló Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.

“Decisión política”

En mayo pasado se había realizado una nueva reunión, entre la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj), concejales y legisladores provinciales, en la que una delegación de ferroviarios se hizo presente en el Municipio para continuar con el diálogo por la situación laboral dentro de los talleres de nuestra ciudad.

En septiembre último, el presidente de la Cooperativa, Pedro Rodríguez explicó a Democracia que la situación laboral de los talleres continúa en la misma dirección.

“Más allá de que cada uno defiende lo suyo, yo no veo mal de que una empresa o un intendente haga gestiones como para que llegue trabajo a su ciudad. Lo que me molesta de todo esto es que teniendo un taller a 500 metros de lo que es la estación de servicio del Belgrano Cargas tengamos que ver esto en Junín donde están transportando vagones en camiones por carretera. Nosotros podríamos haber trabajado sin ningún tipo de problema”, remarcó.

“Sigo insistiendo que esto sucede por falta de gestión de los gobiernos de la ciudad y de hace mucho tiempo. Se lo dije a cada uno de los concejales: hay que hacer gestiones políticas porque, más allá de las licitaciones, estamos pidiendo que se tomen decisiones políticas hacia la Cooperativa que es la única que está trabajando a nivel nacional y está penando hoy por hoy para pagar la energía eléctrica, los insumos y a la gente”, subrayó.

Continuando con la entrevista, y luego de un momento de pausa, Rodríguez manifestó: “Después de 20 años de presidencia de la Cottaj, me da vergüenza decir lo que los trabajadores se están llevando a la casa y sin embargo le seguimos poniendo el pecho a las balas. Los dirigentes políticos nos decían que íbamos a hacer gestiones juntos y hasta el día de hoy sigo esperando”.

“Queremos que esto siga adelante porque es un taller de Junín y que fue y es un emblema. Es necesario que se usen los terrenos que son productivos que están dentro de los talleres ferroviarios”, afirmó.

Un predio reactivado

El proyecto de recuperación del histórico predio ferroviario comenzó en enero de este año luego de la firma del convenio entre Trenes Argentinos Infraestructura y la empresa TMH Argentina.

Como parte del convenio suscripto por ambas partes, Trenes Argentinos Infraestructura cedió de forma provisoria y por el lapso de 3 años el predio del Taller Mechita y la playa de maniobras de la estación Mecha (contigua al taller y sin uso desde hace 1 década) con el objetivo de rehabilitarlo. Por su parte, la compañía rusa recuperó el predio y el taller al cabo de cuatro meses, con una inversión de 3 millones de dólares y mantuvo los puestos de trabajo del predio.

El predio del Taller Mechita tiene 21 hectáreas y cuenta con 18 ingresos de vía para reparar locomotoras y vagones. Entre los trabajos realizados para la puesta en valor se desmalezaron las áreas de trabajo y se refaccionaron los galpones, cobertizos y depósitos. Además, se instalaron alambrados, se reubicó el material de chatarra y se arreglaron las instalaciones eléctricas y de agua. Por otro lado, se acondicionaron los espacios para las oficinas.