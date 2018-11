Advierten que a causa de la inflación se devaluaron las asignaciones universales

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia Walter Martello advirtió sobre “indicadores del deterioro socioeconómico” e hizo hincapié en la evolución del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que para el caso de Junín, alcanza a 3400 madres con un total de 5600, según datos obtenidos por Democracia de la UDAI Junín.

“Nos encontramos que actualmente los beneficiarios pueden comprar muchísimos menos alimentos de primera necesidad que hace dos años”, explicó Martello, a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En ese sentido, detalló que con el monto actual de la AUH “se compra 3, 7 kilos menos de pollo, medio kilo menos de carne, 12 litros menos de leche y 4,8 kilos de arroz, respecto a lo que se podía adquirir en 2016”.

Cabe destacar que la AUH es una asignación mensual por cada hijo menor de 18 años (hasta 5 niños) aunque por hijos con discapacidad no hay límite de edad. Se puede solicitar desde el momento del nacimiento y la cobra uno de los padres, priorizando a la mamá. El monto de AUH es de $1684, según se actualizó por ley.

Actualmente pueden acceder a ellas las personas desocupadas, los trabajadores no registrados (sin aportes), trabajadores del servicio doméstico, monotributistas sociales y personas inscriptas en los programas Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen), Manos a la Obra y Programas compatibles del Ministerio de Trabajo.



Refuerzo de diciembre

La Asignación Universal por Hijo, según Martello “es la principal política del Estado para contener la situación social, pero está resultando insuficiente y pierde la carrera contra la inflación”.

Según el Defensor del Pueblo Adjunto “es necesario priorizar y reforzar las partidas presupuestarias de los programas sociales a nivel nacional y provincial. El nuevo impuesto al juego on line y a los premios de las tragamonedas podrían aportar una parte de esos recursos en la Provincia. Solo con el juego on line, se calcula que recaudará 1400 millones en 2019, cifra siete veces superior al presupuesto actual del Programa Envión, el cual está destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”.

Cabe destacar que la ley 13928 de la Provincia, en sintonía con la observación general 19 sobre Inversión en Infancia del Comité de Derechos del Niño, establece que el Estado bonaerense debe garantizar "la asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez".

En el mes de septiembre hubo un refuerzo de 1.200 pesos a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se había anunciado otro de 1.500 pesos para el mes de diciembre.

Oportunamente Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social había advertido que se cumpliría con el cronograma de aumento en planes sociales.

En cuanto a la AUH, sobre los 1.684 pesos de septiembre, los beneficiarios recibieron 1.200 extra por única vez y luego se sumará el refuerzo de diciembre.

Según datos del Ministerio más de un millón de familias recibieron 2.700 pesos; 600.000 familias recibieron 5400 pesos; 278.000 familias 8.100 pesos; 105.000 familias 10.800 pesos y 47.000 familias 13.500 pesos".

Cambio de paradigma

El reclamo por la supuesta devaluación de las AUH deviene en el comunicado de la Defensoría del Pueblo en referencia a cuestiones como la inseguridad, la baja de la edad de imputabilidad y las medidas para combatir y prevenir la inseguridad.

“La única manera de que tengan resultado las reformas que se pusieron en marcha hace 13 años, y que significaron un cambio de paradigma en lo que hace a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es que se le asignen los recursos mínimos necesarios, algo que no viene ocurriendo. Es un problema estructural, de arrastre, que atravesó los últimos tres gobiernos bonaerenses”.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia advirtió, además, que “llama la atención que se ponga tanto énfasis en la edad de imputabilidad, cuando todos los informes dan cuenta de que en el delito juvenil hay factores muchísimos más importantes como las adicciones, el abandono escolar y la violencia intrafamiliar, que se potencian en épocas de crisis económicas”.

Martello consideró que “los consejos locales pueden funcionar como un importante primer dique de contención a la hora de intervenir ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero lamentablemente estos espacios, contemplados por el marco normativo vigente, en varios municipios no están funcionando o ni siquiera fueron creados”.

El Defensor también destacó que el financiamiento de los programas sociales viene arrastrando un serio problema desde hace más de una década.

“En 2006, el Ministerio de Desarrollo recibía poco más del 5% de los recursos totales de la Provincia y desde ese momento, con algunos vaivenes, comenzó a reducirse la incidencia. Hoy nos encontramos con que las políticas sociales solo recibirán en 2019 el 2,51%.