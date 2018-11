Jornada por el Día Internacional de la no violencia contra las mujeres

Adhiriendo a una iniciativa de la actual Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional de incrementar la presencia del Psicoanálisis en la comunidad para propender a su difusión y ampliar sus alcances, el CEP-Filial Junín de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) conjuntamente con el Comité de Mujeres y Psicoanálisis (COWAP) y el Comité Psicoanálisis y Ley de la Asociación Psicoanalítica Internacional dará comienzo a un ciclo de encuentros inéditos en la provincia de Buenos Aires denominado “Freud en la comunidad”.

El primero de ellos se llevará a cabo nuestra ciudad, el lunes 26 de noviembre a las 19.30, en el Comedor de la Unnoba, sito en Newbery y Sarmiento.

El mismo se da en ocasión del Día Internacional de la No Violencias hacia la Mujer, donde en un clima informal psicoanalistas del CEP-Filial Junín de la APA intercambiarán con el público acerca de los enigmas de las violencias basadas en la condición de ser mujer, la irrupción de lo obsceno y ominoso en la relación con la mujer a los efectos de la eventual implementación de acciones multifactoriales colectivas y dispositivos de alcance comunitario y/o en enclaves donde se detecten situaciones específicas.

Desde la organización destacaron: “Nos resulta importante mostrar que el pensamiento y las herramientas psicoanalíticas trascienden la práctica privada de consultorio extendiéndose a otros escenarios, contemplando el abordaje de emergentes epocales, temas actuales que impactan en el psiquismo y la subjetividad: las relaciones interpersonales, familiares, sociales, etc.”

No obstante, destacaron “en los últimos años se está avanzando en la promulgación de leyes contra los femicidios y feminicidios, un estigma multiforme global con consecuencias devastadoras es que a las mujeres se las está maltratando y asesinando poniendo en evidencia la no suficientemente buena salud pública colectiva”.

Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el día contra la violencia a las mujeres y en 1999 la ONU declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“En la actualidad, las violencias contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los Derechos Humanos más extendidas, persistentes y devastadoras tanto en América Latina como en el resto del mundo. Ninguna mujer debería morir por ser mujer”, indicaron.

La erradicación de esta pandemia (enfermedad de todos) que no solo afecta las vidas de las mujeres, sino también a todos los miembros de la sociedad en su conjunto, amerita respuestas que incluyan una covisión, múltiples miradas. Los psicoanalistas no pueden ni deben quedar por fuera.

Es importante que toda la sociedad diga presente y que entendamos que es un problema de todos. Que la sociedad no sea únicamente la causa de las violencias a las mujeres, sino que pueda empezar a ser parte de la solución.

A propósito de las violencias remarcaron que “todos tenemos que trabajar en relación a las raíces de los feminicidios y femicidios. Hay que revisar las lógicas de ejercicios de poder que moldean nuestra realidad diaria, haciéndose necesario que hombres y mujeres se comprometan genuinamente con el proyecto y acciones colectivas de paridad”.

La coordinación del encuentro estará a cargo de la psicoanalista Lic. Alicia Iacuzzi, con la participación de miembros del Grupo de Estudios e Investigación “Feminicidios” de la Filial Junín de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Acompañadas por todos los miembros del CEP-Filial Junín de APA se dará lugar a las posteriores conversaciones que surjan a propósito de esta problemática con los asistentes.

La jornada está dirigida a la comunidad y es con entrada libre.