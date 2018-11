Una denuncia en Agustina actualizó la problemática de las franjas verdes

El cumplimiento de las “franjas verdes” en Junín, estipuladas por la ordenanza municipal Nº 64250, recobró actualidad a partir de un caso detectado en la localidad de Agustina, donde una vecina denunció que tuvo problemas de salud por los agroquímicos.

Vanesa Gago relató lo sucedido a partir de una posible intoxicación por la fumigación de un campo del pueblo. “Respiré aire que contenía restos de una fumigación que estaban haciendo en un campo cercano al pueblo. No fue una fumigación con avión, sino con mosquito. El médico me dijo que era una reacción alérgica, una intoxicación por ese motivo. Llegué al hospital descompuesta, no podía respirar y estuve con diarrea durante una semana”, contó.

“Estuve averiguando y me dicen que esto no se puede hacer, con varios vecinos estuvimos reclamando, nos explicaron que por la franja verde no se puede hacer. A nosotros nos preocupa mucho porque acá hay muchas casas y muchos chicos. Nosotros estamos rodeados de campos”, expresó.

En efecto, la legislación sobre “franjas verdes” estipula que la superficie protegida requiere un tratamiento especial y cuya dimensión se establece de la zona urbanizada hasta 500 metros, desde los establecimientos educativos hasta 300 metros y para los espejos y cursos de agua a partir de los 25 metros hasta los 500 metros.

Aplicadores habilitados

Desde la subsecretaría de Economía y Producción señalaron a este diario que “actualmente, en el partido de Junín, hay 22 aplicadores habilitados, lo cual significa un gran crecimiento con respecto a la normativa, ya que en 2015 sólo había un aplicador habilitado y la ordenanza no se encontraba operativa”.

Además, en la oficina de Asuntos Agropecuarios de la Subsecretaría de Economía y Producción “no sólo se tramitan las habilitaciones de equipos pulverizadores del partido de Junín, sino de cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires, siendo un ejemplo para el ministerio”, aseveraron.

“Desde el municipio se sigue gestionando para que se respeten las buenas prácticas agrícolas y el uso responsable de los fitosanitarios, priorizando la protección de los ciudadanos y su entorno”, dijeron.

Qué dice la ley

La zona urbanizada, según el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental, involucra la ciudad, los pueblos del partido, las zonas residenciales extra urbanas y los centros urbanos de servicios.

Dentro de la Franja Verde solo se podrán pulverizar productos fitosanitarios Clase IV o Banda Verde, quedando prohibidos los Clase I, II y III o Banda Roja, Banda Amarilla y Banda Azul respectivamente, con equipos terrestres inscriptos en la provincia y en el municipio.

Es obligatorio el registro provincial de los equipos que desarrollen sus actividades en la Franja Verde de todo el partido, sean estos de usos propio o prestadores de servicio y tanto los autopropulsados como los de arrastre.

Inscripción

El aplicador del fitosanitario, deberá acceder a la página web municipal (www.junin.gob.ar), ingresar en el link: aplicación de agroquímicos, introduciendo el Nº de registro provincial correspondiente (del aplicador) y una carga genérica, luego podrá cargar los datos obligatorios solicitados: fecha de aplicación, Nº de receta agronómica (autorizada por profesional matriculado y de uso ineludible) e identificación de parcela. De esta manera obtendrá el permiso para realizar dicha aplicación.

Es esencial que el usuario de dicho link inicialmente se registre por medio de la página municipal en el ícono Gestión Web, una vez recibido el mail de confirmación en su casilla de correo electrónico, se deberá presentar en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, situada en Av. Rivadavia 80 planta baja, con fotocopia de DNI para darle el alta definitivo y la contraseña de acceso.

La autoridad de aplicación es el municipio a través de la Subsecretaría de Producción, verificando los registros de aplicación on line, realizando inspecciones por un Ingeniero Agrónomo matriculado e interviniendo con el cobro de multas cuando la situación lo amerite.

La ordenanza protege al medioambiente y a las personas, como integrantes esenciales del mismo y desde la comuna local aseguran que realizan controles y multas por las malas prácticas en la utilización de agroquímicos.