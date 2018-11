Jonathan Casazza: Sin conciencia de su enfermedad

El hecho que ocurrió en la madrugada del sábado último en el Barrio Belgrano donde Jonathan Casazza de 27 años asesinó a su madre y abuela, causó conmoción en la sociedad y además trajo consigo la necesidad conocer sobre los tratamientos de pacientes psiquiátricos, ya sean ambulatorios o con internaciones.

Cabe destacar que Casazza, luego de ser aprehendido, ingresó al Hospital Interzonal de Junín –donde continúa internado- con un cuadro de psicosis crónica, determinado por la Dra. Elsa Gómez Panizza, con descoordinación psicomotriz absoluta, desorientado en tiempo y espacio, tembloroso, excitado y verborrágico, con un lenguaje delirante.

En diálogo con Democracia, la médica psiquiatra, Dra. Elvira Covini especialista en el tema, explicó que “en caso de haber un familiar, este debe ser el responsable de intervenir en que el paciente realice los controles médicos y psicológicos correspondientes”.

“Si el familiar no puede sostener la situación del tratamiento ambulatorio, porque el joven está descompensado en su cuadro de base, en este caso de una esquizofrenia, se debe realizar una internación involuntaria, ya que en esta patología no existe conciencia de enfermedad por lo cual el paciente cree que no necesita ayuda“, continuó.

“De lo observado en mi experiencia, es fundamental la familia, ya que cuando la familia se involucra en los tratamientos, los pacientes tienen muchas más posibilidades de mejorar. Pero muchas veces la familia está más o igualmente afectada que el mismo paciente y si estos no se tratan es muy complicada la mejora del cuadro”, destacó.

“Si el paciente no tiene un médico psiquiatra de cabecera, debe ser llevado a un centro de salud donde se determine si representa riesgo cierto e inminente para sí mismo o para la sociedad, como establece la nueva Ley de Salud Mental, ya que anteriormente se basaba en una situación potencial”, informó.

“En tal caso se procede a realizar una internación involuntaria. Un juez es quien debe autorizar que esa persona sea internada en contra de su voluntad”, declaró.

“En general antes de la internación, se suelen intentar otros caminos, que dependen básicamente de que haya o no un medio familiar y social. En momentos de desestabilización y cuando los recursos no alcanzan es la medida a tomar“, destacó.

“Muchas veces son criticadas las internaciones prolongadas, pero cuando afuera no hay recursos, es difícil que ese paciente no se descompense, por lo cual muchas veces se usa para evitar el desamparo de esa persona”, subrayó.

“No tiene conciencia de su enfermedad”

Cabe destacar que mientras trabajaba en un supermercado céntrico como repositor de góndolas durante 2015, Casazza sufrió una descompensación psicótica con delirios y alucinaciones por lo que estuvo internado más de un mes, se compuso y se le solicitó un tratamiento ambulatorio.

“En el caso de que el paciente corte con el tratamiento ambulatorio psiquiátrico que se le solicitó, el responsable a cargo debe informar y llevarlo al médico. Es de vital importancia destacar, que estos pacientes no tienen conciencia de su enfermedad, por lo que es el familiar a cargo quien debe acompañar al psiquiatra, supervisar el consumo de la medicación o la aplicación del antipsicótico de depósito, que se utiliza cuando el paciente no adhiere a la toma de medicamentos orales ”, indicó la Dra. Covini.

“De esta manera, el médico psiquiatra debe armar un plan farmacológico acorde a un paciente que no tiene conciencia de su enfermedad, por lo que es de esperar que no tomen todos los días una medicación que lo va a ayudar a estar mejor”, agregó.

“Una vez que se le da el alta de la internación, se arma un plan de controles ambulatorios con medicación oral o de depósito, dependiendo el caso y la contención fuera de la internación”, manifestó Covini. Y advirtió: “En el caso de que la persona viva sola o no haya un familiar a cargo, los vecinos deben dar aviso toda vez que perciban o intuyan hechos extraños y sospechosos. Cualquier persona puede hacer una denuncia policial”.