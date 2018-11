“Eco canje” para la recolección de residuos reciclables

El Gobierno de Junín, a través de la secretaría de Medio Ambiente, llevará a cabo este miércoles una nueva edición del programa “Puntos Verdes”.

Los vecinos que posean material reciclable podrán llevarlo al contenedor que estará ubicado en la plazoleta de avenida Padre Respuela y calle Formosa, de 10 a 14.

Como novedad, en esta oportunidad las autoridades del área entregarán regalos a los concurrentes, con lo que se dará comienzo al primer “Miércoles de Eco Canje”. Al respecto, Perla Casella, Subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio manifestó: “La idea de la actividad es poder trabajar también para que no solo traigan los reciclables, sino que también sea una oportunidad para contar lo que hacemos con los materiales que traen los vecinos ya que muchas veces tienen dudas al respecto”, añadió la funcionaria municipal.

A la hora de explayarse sobre los procedimientos que llevan a cabo a través del programa con el propósito de cuidar el medio ambiente, Casella señaló que “los reciclables nosotros los recolectamos y los llevamos al relleno sanitario donde tenemos un sector destinado para que los recuperadores puedan separarlos y luego sean vendidos. Por eso también la importancia de cómo llevamos los residuos reciclables, ya sea vidrio, plástico, papel, cartón y metales al punto verde”.

Asimismo, la titular de Medio Ambiente realizó una importante aclaración a la comunidad: “No es un sector para dejar residuos voluminosos de poda o escombros, sino solo para reciclables. Muchas veces dejan residuos que no son reciclables fuera de la campana con lo que se generan en los espacios públicos un montón de residuos diseminados por los perros y, por lo general, son plazas a la que después concurren los niños a jugar”.

A modo de conclusión, explicó que “nosotros siempre hablamos de limpios y secos, porque en la medida en que tiremos residuos no reciclables estos contaminan a los reciclables y las personas que los aprovechan pueden recuperar mucho menos”.