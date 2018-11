“Vamos a insistir por el bono de fin de año”, aseguró Gabriel Saudan

La iniciativa de que los municipios paguen un bono de fin de año generó cierta polémica y mientras algunos distritos ya aseguraron que lo abonarán, otros hacen cuentas para saber con qué fondos llegan a diciembre.

El intendente Pablo Petrecca, en una reciente entrevista con Democracia, consultado sobre la posibilidad de que los trabajadores municipales cobren el bono aseguró que no sería posible pagarlo, dado el esquema paritario que se acordó con el gremio.

“En Junín hemos alcanzado uno de los mejores acuerdos salariales de la Provincia, con cláusula gatillo, por lo que no solo que no han perdido contra la inflación, sino que han tenido un aumento”.

En su entrevista, el Intendente advirtió: “También hemos sido muy claros con los gremios, por lo que cumpliremos hasta donde se pueda, en la medida en que las arcas municipales puedan lograrlo. Nosotros tenemos una diferencia muy grande con otros municipios, que han cerrado las paritarias en un 25%, con lo cual está muy bien que paguen los bonos, pero para nosotros poder pagar el bono tendríamos que sentarnos y volver a hablar en paritarias. En este esquema no es posible pagar un bono, porque estamos cumpliendo con la pauta salarial”.

A su vez, se mostró abierto a dar una posible discusión con el Sindicato de Trabajadores Municipales: “Hemos tenido pedidos de empleados que prefieren un bono, porque gran parte del aumento salarial al básico se va en obra social y jubilación, será una discusión que tendremos que dar con el sindicato si esa es la voluntad de ellos”.

Pedido de reunión

Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Gabriel Saudan dijo a Democracia: “No tenemos nada oficial por parte del Ejecutivo. En realidad hicimos los pedidos oficialmente pero no tenemos la palabra de ellos aún. Hemos pedido reunión”.

Tras conocerse las declaraciones del intendente, Saudan aseguró que “si es así, que no se puede pagar, nosotros iremos a buscar el argumento de por qué no. Venimos de muchos años donde se nos otorgaba el bono y entendemos que la municipalidad ha hecho un esfuerzo importante por el aumento obtenido en la lucha este año pero aún estamos con sueldos bajos. Este año hemos tenido un muy buen aumento pero sigue sin alcanzar”.

Sobre la posibilidad de obtener el cobro del bono el secretario dijo: “Vamos a seguir insistiendo por eso, porque esto mejoraría la situación económica para las Fiestas”.

A su vez explicó que el gremio está especialmente interesado “en abrir las paritarias para el año que viene porque sabemos que no va a ser nada fácil”.

Otras ciudades

El intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, se mostró en contra del pago de bonos: “Nosotros no creemos que sirva porque queremos hacer todos los aumentos sobre los sueldos de los municipales, queremos que tengan todos los aportes y demás” dijo el jefe comunal.

Alberto Conocchiari, intendente de Leandro N. Alem, aseguró el pago del bono y se trata del monto más elevado hasta el momento en la región: “Vamos a otorgar una bonificación extraordinaria por única vez de $5000 a cada trabajador municipal y otros beneficios importantes a miembros de las cooperativas”, aseguró.

Entre los distritos que aún no definieron postura respecto del bono de fin de año están Rojas y General Viamonte que están analizando el tema entre los intendentes y los secretarios de Hacienda y se tendrán precisiones al respecto en los próximos días.

La jefa comunal de General Arenales, Erica Revilla prometió entregar un bono de fin de año pero aún no acordó el monto con los gremios.

Por otra parte, el secretario de Hacienda de Bragado, Fermín Cassani, aseguró a Democracia que “cerramos paritarias hace veinte días para todo el año 2018 y todavía no hemos evaluado la posibilidad del bono”.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, se mostró categórico: “Nosotros tuvimos paritarias hace muy poco, hicimos mucho esfuerzo para mejorar el salario de los trabajadores pero no estamos en condiciones de entregar ningún bono, de ninguna manera”, afirmó a Democracia.

En las últimas horas desde el área de Hacienda del municipio de Lincoln, se conoció que se pagará un bono de $2000 que va a alcanzar al 70% de los empleados y no lo cobrarán los trabajadores de la planta política, tampoco aquellos con salarios superiores a determinada cantidad de dinero, aún a definir.