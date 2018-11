Acto de egresados de la Universidad Siglo 21

La Universidad Siglo 21 surgió en Córdoba (Capital) hace 23 años, (1995), siendo uno de sus creadores el emprendedor de la Educación, Juan Carlos Rabbat. Desde entonces, esta alta casa de estudios no ha parado de crecer. Actualmente tiene 350 centros a distancia, distribuidos por todo el país y uno de dichos centros está en Junín.

Andrés Laje, coordinador del Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) de la Universidad Siglo 21, en diálogo con Fernando Almeida, para TeleJunín, habló sobre esta alta casa de estudios.

Al serle preguntado sobre los orígenes de dicha universidad, Laje manifestó que dicha casa de altos estudios era cordobesa, con un campus de 30 hectáreas frente al Aeropuerto de Córdoba Capital. Apuntó que pronto cumpliría 10 años con presencia en Junín, desde su CAU ubicado en Álvarez Rodríguez 7, esquina Benito de Miguel.

“Fue creada por Rabbat, un emprendedor nato y está teniendo actualmente 65 mil alumnos de manera virtual y 10 mil presenciales”.

Los alumnos que estudian a distancia, de manera virtual tienen muchos beneficios porque pueden hacerlo desde el lugar de residencia. “Son 350 centros a distancia, el alumno va una vez por semana para una teleclase y cada 15 días rinde. El alumno tiene su nota y así va avanzando en la carrera”, explicó Laje.

La Universidad Siglo 21 otorga títulos oficiales, carreras de grado y pre-grado, siempre con títulos nacionales.

“Las carreras que hay en Junín son más de 40 –dijo Laje- están las tradicionales, como son Abogacía, Contador Público, Recursos Humanos, etc. y una gama de otras carreras como licenciatura en Periodismo, en Educación, en Relaciones Internacionales y otras que no son muy conocidas pero con un potencial de muchos alumnos que quieren estudiarlas”.

Egresados

El viernes último, en el Hotel Piedramora, se hizo la entrega de diplomas a los egresados de la Universidad Siglo XXI:

Lista de Egresados

Técnico en Administración y Gestión Tributaria: Carolina Hernández y Alicia Azucena Lalli.

Técnico en Investigación a la Escena del Crimen: Cristian Oscar Carelli, María del Pilar Rodríguez Iglesia y Johanna Nahair Serenelli.

Técnico en Marketing y Publicidad Digital: Gonzalo Dacunda y Laura Miguenz.

Martillero y Corredor Público: Juan Ignacio Fernández.

Martillero, Corredor Público e Inmobiliario: Mariela Leticia Echeverría, Patricia Beatriz Palacios y Pablo San Miguel.

Técnico en Dirección de Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Públicas: María Rosa Ragogna.

Procurador: Silvia Vanesa Nanni y Oscar Quinteros.

Abogacía: Stefanía Balvidares, Clarisa Barri, Cristina Eugenia Griselli, Rosalía Grillo, Milagros Soledad Massino, Yésica Yanel Pérez y Sofía San Miguel.

Contador Público: Juan Martín Merodio.