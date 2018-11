Asamblea de Veteranos de Guerra en Junín

Por primera vez se realizó en Junín la asamblea mensual de la Federación de Veteranos de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” con la presencia de decenas de delegaciones provinciales.

En un contexto de mucha emoción, entonaron el Himno Nacional Argentino, recordaron a los caídos en batalla y realizaron una puesta en común con propuestas de cara al futuro.

El evento contó con la presencia de funcionarios del Gobierno de Junín.

La secretaria de Gobierno del Municipio, Agustina De Miguel manifestó: “Me tocó hablar después de que cantaron el Himno y estaba temblando porque fue realmente muy emotivo. Recibir a los Veteranos de Malvinas no es una tarea sencilla, es muy complicado ponerle una palabra a todo lo que ellos representan a nivel personal, como funcionaria pero, principalmente, como argentina”.

Asimismo, De Miguel remarcó que “es muy importante ser anfitriones de personas que representan la vara más alta de la defensa de la Soberanía Nacional y, sobre todo, valorar la tenacidad que cada uno de ellos tiene porque no solamente defendieron la bandera con mucho coraje, sino que hoy en día siguen reuniéndose mensualmente en esta asamblea para reivindicar la gesta patriótica y todas las cuestiones que eso ha implicado”.

Por su parte, Marcelo García, concejal del bloque Cambiemos, señaló que “este tipo de encuentros lo enaltecen a uno y le dan la posibilidad de acercarse a lo que es la causa. Hay que seguir con esto tanto en el terreno diplomático, como en cada una de las conciencias de los argentinos para que sepan que su trabajo no es en vano y, además, aprovechar que tenemos su testimonio directo y no solo lo que dicen las frías letras de un libro”.

En tanto, Ramón Robles, presidente de la Federación de Veteranos de la provincia de Buenos Aires, expresó que “fue una reunión bastante amena y queremos agradecer a las autoridades municipales que participaron, como así también valorar el esfuerzo de los compañeros del Centro porque hacer una asamblea requiere de mucho gasto y ellos han puesto todo a disposición para recibir a los más de 100 veteranos”.

Finalmente, Carlos Luján, vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de Junín agradeció “a la mayoría de los centros de Veteranos de la Provincia que han hecho miles de kilómetros para venir hasta acá y estar junto a nosotros. Hemos pasado una asamblea muy amena con muchos proyectos por venir y por cumplir, pero lo importante es mantener esta unión entre todos los veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires”.