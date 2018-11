Franco Bellafronte preside la Juventud Radical de la Cuarta

Ayer, en el partido de general Viamonte se realizó el encuentro seccional de la Juventud Radical de la Cuarta Sección, con motivo de la renovación de autoridades que se elige a través de la votación de cada delegado seccional que integra las listas locales de cada Juventud.

Por votación unánime y con presencia de 11 de las 15 juventudes construidas de la Cuarta Sección se eligió al próximo presidente, Franco Bellafronte, de nuestra ciudad, por los próximos dos años (2018-2020).

"Es un orgullo que me hayan elegido y que valoren el trabajo que venimos haciendo como juventud. Para la JR de Junín es un gran desafío y vamos a trabajar para estar presentes y colaborar con todos los jóvenes de la cuarta sección electoral. Se acerca un desafío muy importante para el radicalismo y para los jóvenes: las elecciones del 2019”, destacó.

“Vamos a trabajar y acompañar para que mas jóvenes integren las listas, ya no somos los pibes de la juventud que pintan paredes y reparten boletas, somos jóvenes que estamos en la participación política diaria y queremos tener más representantes ya que nuestra mirada le puede aportar muchísimo a la política actual, no somos solo el futuro, somos el presente”, concluyó.