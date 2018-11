El bono de fin de año divide a los intendentes

Mientras que las autoridades de gobierno de la provincia de Buenos Aires afirman que hablar de bono de fin de año es prematuro, algunos municipios de la región ya anticiparon las decisiones que se tomarán de cara a fines de 2018. Democracia consultó a intendentes y secretarios de Hacienda de los distritos vecinos para conocer las distintas posturas respecto de una iniciativa que despertó polémica.

“No sirven los bonos”

Al ser consultado por Democracia, el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, se mostró en contra del pago de bonos.

“Nosotros no creemos que sirva porque queremos hacer todos los aumentos sobre los sueldos de los municipales, queremos que tengan todos aportes y demás” dijo el jefe comunal y agregó “pensamos llegar a fin de año con un 40% de aumento y el resto que quede de la inflación lo vamos a hacer en el 2019. Creo que es mucho más justo y ya tenemos todo para hacerlo de esa forma”.

“Vamos a entregar un bono de $5000”

Alberto Conocchiari, intendente de Leandro N. Alem, aseguró el pago del bono y se trata del monto más elevado hasta el momento en la región.

En este sentido, argumentó su decisión: “Con total conciencia de lo difícil que resulta llegar a fin de mes y sostener un piso de dignidad frente al aumento descontrolado de precios y tarifas, entre otros problemas, he tomado una decisión para todos los municipales y las cooperativas que prestan servicios al Municipio también, con enorme esfuerzo de administración cuando los Municipios también sufrimos el ajuste, vamos a otorgar una bonificación extraordinaria por única vez de $5000 a cada trabajador municipal y otros beneficios importantes a miembros de las cooperativas”.

Los indecisos

Entre los distritos que aún no definieron postura respecto del bono de fin de año están Rojas y General Viamonte. Al ser consultados por este diario, los jefes de Prensa de los municipios gobernados por Claudio Rossi y por Franco Flexas aseguraron que se está analizando el tema entre los intendentes y los secretarios de Hacienda y que se tendrán precisiones al respecto en los próximos días.

En tanto, la jefa comunal de General Arenales, Erica Revilla, durante la fiesta por el día del empleado municipal prometió entregar un bono de fin de año pero aún no acordó el monto con los gremios.

Por otra parte, el secretario de Hacienda de Bragado, Fermín Cassani, aseguró a Democracia que “cerramos paritarias hace veinte días para todo el año 2018 y todavía no hemos evaluado la posibilidad del bono”.

El último acuerdo de paritarias en Bragado estableció una suma remunerativa de $1700 para octubre, noviembre y diciembre, que se agregan a una bonificación remunerativa de $300 que ya tenían, por lo que son $2000 cada mes. El último acuerdo del año en cuanto a paritarias incluye a todos los empleados municipales excepto los de planta política.

“De ninguna manera va a haber bono”

Esta semana, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, volvió a motivar todo tipo de comentarios por sus declaraciones contundentes. “Nosotros tuvimos paritarias hace muy poco, hicimos mucho esfuerzo para mejorar el salario de los trabajadores pero no estamos en condiciones de entregar ningún bono, de ninguna manera”, afirmó a Democracia.

Bono de $2000 en Lincoln

En las últimas horas, Democracia pudo saber qué va a ocurrir en el caso del distrito de Lincoln, gobernado por Salvador Serenal.

Según se informó desde el área de Hacienda, se pagará un bono de $2000 que va a alcanzar al 70% de los empleados y no lo cobrarán los trabajadores de la planta política, tampoco aquellos con salarios superiores a determinada cantidad de dinero, aún a definir.

Entre los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre el dinero ya estaría depositado en las cuentas de los municipales.

No habrá bono de fin de año en Junín

Consultado respecto de la posibilidad de entregar un bono de fin de año a los empleados municipales de Junín, el secretario de Hacienda, Ariel Díaz, aseguró a Democracia que “el bono no es un tema que tengamos en análisis porque en mayo firmamos un acuerdo con una cláusula de revisión, más un incremento fijo que permitió que todos los empleados municipales le ganen a la inflación este año”. A su vez, Díaz argumentó que “los municipios que van a otorgar un bono firmaron acuerdos por debajo del 30% de aumento”.

Bonificación de Reyes en Pinto

En diálogo con Democracia, Alexis Guerrera apuntó que ellos pagan todos los años un bono de Reyes pero que nada tiene que ver con la decisión del gobierno nacional. “Aún no sé cómo va a ser este año puntualmente pero, por lo general, nosotros pagamos sueldo o aguinaldo antes de Navidad y, entre navidad y Año Nuevo pagamos sueldo o aguinaldo (lo que no hayamos pagado), y para el 6 de enero, los años que podemos, pagamos un bono de Reyes, pero esto está totalmente desvinculado a la decisión del gobierno nacional”.