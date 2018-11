Con varias obras en marcha, avanzan los trabajos de remodelación en el HIGA

Actualmente, son cinco obras las que se encuentran en marcha en el Higa, una es la guardia, incluida en el Plan Integral de Renovación de Guardias que lleva adelante la provincia de Buenos Aires y en la que el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín está incluido.

A su vez, se encuentra avanzada la obra del módulo de residentes, la sala de salud mental y el sector de cocina y farmacia, según indicó a Democracia la directora del nosocomio, Dra. Alicia Ramallo y aseguró que aún falta terminar techos, baños, pisos, el arreglo de quirófano y de la sala de terapia de adultos, que buscan modernizar.

Una guardia renovada

El proyecto de la guardia incluye ampliación, renovación y sectorización, para dar mayor eficiencia y mejor atención a la gente que acude.

Los primeros detalles de la modernización de la guardia incluían la sala de espera de admisión de todos los ingresos al Hospital así como de la creación de dos salas grandes, una de pediatría y otra para adultos con boxes o cortinas divisorias entre camillas.

“Es una inversión importante porque la hace el Ministerio de Infraestructura de la Provincia pedido a través del Ministerio de Salud de la Provincia. Y además de remodelar y ampliar la sala de guardia, se instalará un equipamiento nuevo de pantallas de Led para que la gente sepa los turnos”, había afirmado Ramallo en su oportunidad.

La Guardia Adultos incluye un consultorio verde, otro amarillo, otro triage, un consultorio de traumatología, dos shock room de adultos y cinco puestos de observación.

La Guardia Pediátrica tendrá un consultorio verde, otro amarillo y uno más triage; un shock room pediátrico, cuatro puestos de observación; admisión, monitoreo vigilancia y baños públicos.

Según explicó Ramallo, la Guardia hoy atiende en un espacio reducido: “En pequeños rincones acomodaron las camas para internación de pacientes en observación, el equipo atiende en el shock room viejo pero están haciendo todo en un espacio reducido. Organizaron una habitación para la guardia médica. No la están pasando bien no solo por el trabajo que tienen sino por la incomodidad pero lamentablemente la modernización de la guardia era necesaria”.

Cabe destacar que durante los fines de semana la guardia ha llegado a atender 150 pacientes por día entre accidentados, alcoholizados e ingresos por sustancias.

“En octubre solamente hubo 170 accidentes”, remarcó Ramallo sobre el trabajo de la guardia del Higa.

En ese sentido la directora del Hospital destacó el trabajo de los médicos y equipo de salud “admiro a la gente de la guardia que continúa haciendo su trabajo. Creo que hasta marzo o abril la primera parte no va a estar. Luego falta el resto que es el shock room pediátrico, ampliación de consultorios. Nos va a llevar un año, seguro todo”.

Módulo de residentes

Sumada a la obra de infraestructura en el servicio de emergencia se encuentra en avanzada etapa de construcción el nuevo módulo de residentes, en más de un 80%. A su vez, se están refaccionando los baños principales.

“Los baños se hicieron todos a nuevo pero vemos que la gente no los está cuidando”, aseguró la directora del Higa y destacó que ya han robado luces led e intentado quitar sensores, “son quienes luego salen a quejarse del estado, pero mientras tanto dañan”, reclamó.

Sobre el resto de los trabajos, destacó que “en el edificio que se está haciendo, en el sector de atrás tenemos la cocina, la farmacia nueva, un pequeño lavadero y un depósito, taller de electromedicina”.

Área de Salud Mental

Un sector por el que siempre se reclamó, es el área de Salud Mental, especialmente ahora que se está refaccionando por completo pero según Ramallo “los consultorios de salud mental siempre siguieron funcionando. Se improvisó un espacio para la gente que está citada para la consulta y el control. En el primer piso, una de las habitaciones es para las situaciones más agudas”, indicó.

Fondos 2019

En el boletín oficial del 16 de agosto último, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Gigante, había resuelto adjudicar los trabajos para la ejecución de la obra a la empresa Prates Y Cía SA por la suma de $ 66.500.000.

Al total se le sumaron 665 mil pesos para dirección e inspección y 665.000 más para embellecimiento.

La construcción de 1.052 metros cuadrados de esta obra tiene un plazo de ejecución de trescientos días corridos.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2019, que se aprobó días atrás se estableció que la provincia destinaría a Junín el monto de $ 112.844.655 para obras.

En el cálculo de gastos y recursos para el año que viene se incluyen nuevas obras en el Hospital Interzonal Abraham Félix Piñeyro por $ 25.000.000 y otra por $ 10.000.000.