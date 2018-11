Con la presencia de 11 stands de emprendedores de diferentes rubros, se desarrolló una nueva edición de la "Noche de los Clubes".

El intendente de Junín, Pablo Petrecca recorrió el lugar, dialogó con cada uno de los participantes y destacó el trabajo que desde allí se realiza.

Los ganadores en la noche fueron Francina Gaveglio con joyería contemporánea y Marcela Calderón, agricultura familiar. También participaron varias empresas de la ciudad que aportaron premios para todos los participantes.

Al respecto, Andrea Civetta, coordinadora del Club de Emprendedores, manifestó que "fue una gran jornada y estamos felices de ver la calidad de emprendedores que tenemos; hay mucha pasión, garra y entusiasmo en toda esta tarea. Esperamos que sirva para alentar a otros y que puedan tomar este camino del emprendedurismo. Queremos formar un ecosistema productivo para la ciudad y contamos con el apoyo de Pablo (Petrecca). El Estado está cerca de los emprendedores, eso es algo que ellos perciben y, por tal motivo, cada día son más los que nos acompañan".

Además, explicó que "esta Noche de los Clubes se hace en 30 lugares diferentes del país y cada ciudad lo realiza a su forma. Nosotros elegimos visibilizar a los emprendedores que tenemos y que transitan diariamente por el club. Crece el número como así también la calidad de los emprendedores y eso es un dato muy significativo para todos los que trabajamos en este lugar".

Por su parte, Petrecca manifestó: "Es muy bueno poder desarrollar un polo productivo de emprendedores. Hay un muy buen presente y un gran futuro en todo esto porque es algo a lo que apostamos. Cuando recorremos los stands y hablamos con los emprendedores vemos el contagio de ir para adelante y desafiarse. Muchos de ellos muestran sus productos hoy pero tienen para contar muchas cosas negativas que le fueron pasando; aun así, siguieron insistiendo porque lo que tienen adentro es mucho más grande".

"Cuando una persona tiene una idea y le pone un proyecto, los mismos se terminan cumpliendo. Y hoy verlos plasmados es una gran satisfacción para todos ellos. El Club de Emprendedores es un gran espacio para ellos, donde se han capacitado y tienen herramientas para que su emprendimiento tenga éxito. También hay financiamiento y mucha ayuda para ver cómo y de qué manera vender su producto", dijo Petrecca.

Para finalizar, el Jefe de Gobierno de Junín aseguró que "me contaba Verónica, una emprendedora, que puede exportar su producto y esto es muy importante. También otros se han encontrado en el Club y se han potenciado. Para nosotros ver reflejado el esfuerzo que se viene haciendo y que se plasma hoy con estos productos, nos llena de satisfacción. Quiero felicitar a Andrea Civetta y a su equipo por el gran trabajo que vienen realizando. El próximo año queremos llegar a las escuelas para hacer proyectos educativos y que ellos puedan ver este concepto de emprendedores. Estamos muy contentos con esta propuesta y también quiero agradecer a las empresas que tienen varios años en la ciudad porque vienen, muestran lo que hay que hacer y lo que no para que un emprendimiento tenga futuro. No hay egoísmo y eso es un gran valor que tenemos de los empresarios de la ciudad".

Los ganadores

Francina Gaveglio, dijo: "El proyecto nace a partir de varios 'No' de la vida y decidí que tenía que salir de ahí. Me encontré creativa y comencé a diseñar con mis manos joyería contemporánea que permite expresarme a través de lo que hago. El Club de Emprendedores es todo para mí y acá encontré todas las herramientas para desarrollar mi tarea. Lo hacen con amor, te invitan a crecer y a creer en vos, por eso invito a todos a que participen porque las puertas están abiertas y te vinculan con mucha gente".

Marcela Calderón, indicó que "nuestro emprendimiento es familiar y somos agricultores. La marca es el huerto interior y cultivamos agroecológica y naturalmente, con el objetivo de lograr la harina integral que es lo que estamos incorporando en el mercado. Es un producto vivo y que nutre. El Club de Emprendedores es una herramienta muy importante y nos permitió capacitarnos durante todo el año. También generamos contactos y mostramos nuestro producto con el objetivo de fortalecer el desarrollo local".