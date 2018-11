Para negociaciones paritarias “no nos llamaron nunca”, dijo Miquélez

Javier Miquélez, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Departamental Junín, en diálogo con Democracia, lamentó la falta de acuerdo en las negociaciones con el gobierno provincial para resolver paritarias.

“Este es mi segundo mandato, pero la lucha gremial es muy distinta a la anterior, hace ocho años atrás. En aquella oportunidad nos llamaba el gobierno, nos llamaba la Corte, nos hacían el ofrecimiento, lo tomábamos, o no, previa asamblea pero por lo menos había una oferta para aceptar o rechazar. Muchas veces por ahí se ‘pierde’ pero se negocia una recategorización o alguna cuestión gremial. El gobierno actual, en lo que va del año no nos llamó nunca”, afirmó el entrevistado.

Recursos de amparo

Recordó que el año pasado el gremio judicial bonaerense había cerrado paritaria con un “buen acuerdo”, según él, en lo salarial, incluía cláusula gatillo y que para el 15 de marzo de 2018 el gobierno se comprometía a llamarlos para empezar a trabajar en paritarias 2018. “Eso no ocurrió – dijo Miquelez-. Pasó el tiempo, se tuvo que presentar un recurso de amparo. Tras la medida cautelar, lo que hizo que el gobierno fue convocarnos en abril y ofrecernos un 15 por ciento de aumento, en tres etapas. En asamblea lo rechazamos y después de ahí no nos llamaron más”.

Dijo que antes de la Feria judicial de Julio, volvieron a hacer un recurso de amparo, una cautelar, que hasta el día de hoy tiene sentencia firme, presentada en el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata. “Apeló una Cámara conformada por con-jueces, puesto que se excusaron los ministros de la Suprema Corte porque son parte, y dispuso también que el Gobierno debería actualizar los salarios de los judiciales en función del INDEC y de inmediato llamar a paritarias”, manifestó.

“Esto no se hizo. El gobierno apeló a una instancia federal. Estamos esperando una sentencia firme, la del primer término está ‘dormida’ en un escritorio. Tres eran los reclamos que hacíamos: 1° devolución de los días descontados, eso no se dio a lugar; 2° equiparación salarial de acuerdo a los índices del INDEC, y 3° llamado inmediato a paritarias”, afirmó.

Respecto a las medidas de fuerza, que son frecuentes, Miquélez dijo que la semana pasada hubo paro pero que el acatamiento “no fue el deseado”.

“La gente es como que ya puso el piloto automático, como que terminó el año. Cuando nos ofrecieron un 15 la inflación era de 19, ahora no podemos aceptar un 30 por ciento cuando la inflación prevista es 45 por ciento según datos del ministro de Economía de la Nación aportados al Fondo Monetario Internacional. La idea es seguir con las mismas medidas y no aceptar”, destacó.

El gremialista manifestó que además de este descontento, se habían recibido denuncias por parte de personal judicial, referidas a maltrato por parte de superiores y en el lugar de trabajo.

Festejo

Si bien el panorama laboral no es el ideal, hoy es el Día del Trabajador Judicial. La cena para celebrar esta fecha será mañana sábado, en el Camping de Judiciales ubicado en Ruta 188, cerca de La Pequeña Familia.