Ramón Carrillo: Solicitan que se hagan arreglos en las calles

Si bien el barrio Ramón Carrillo es uno de los más alejados del centro –ubicado más allá de la Ruta Nacional N°188– con todas sus calles de tierra, los vecinos se manifestaban conformes con el mantenimiento de calles y cunetas, dado que las máquinas del municipio solían pasar con regularidad. Lo mismo sucedía con otras prestaciones que, según dicen, en el último tiempo vieron mermada su ejecución.

“Teníamos un mantenimiento periódico de las calles y en algún momento se dejó de hacer, cosa que nos llamó la atención, también se realizaba con más habitualidad la poda de los árboles, y ahora ya no se hace”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Guillermo Villarroel.

En ese marco, el estado de las calles es una de las mayores preocupaciones. “Hay muchas que, después de la última tormenta, han quedado intransitables –agrega Villarroel–, algunas tuvieron un socavamiento lo que produjo que se hicieran baches de gran magnitud. Hicimos los reclamos ante los funcionarios municipales, que prometieron solucionarlo en los próximos días. Mientras tanto, los vecinos tienen molestias al circular por las calles en estas condiciones. En Camino del Resero y Roque Sáenz Peña, los vecinos pusieron un palo con una bolsa para indicar que hay un pozo importante”.

Servicios

Luego de que se hiciera la obra de cloacas en este sector, quedaron pendientes algunas cuadras a las que no se les pudo extender el servicio. Para ver si se puede completar lo que aún falta, mantuvieron un encuentro con referentes de Obras Sanitarias quienes “quedaron en comunicarse” nuevamente con los fomentistas: “La respuesta todavía no ha llegado. Esta es una inquietud de muchos vecinos. Hay que extender dos cuadras para culminar toda la obra sobre la calle Sáenz Peña”.

Otro de los déficits que remarcan está en la recolección de residuos, ya que hay una zona adonde no llega el camión por lo que los vecinos deben trasladarse con sus bolsas algunas cuadras para que sean llevadas por la empresa que cumple este servicio.

En tanto, hay otra dificultad “con personas ajenas al barrio que pasan en vehículos y arrojan basura en las calles, puntualmente en Camino del Resero, en proximidades de la intersección con Italia, donde se están juntando residuos”. Esto ya fue puesto en conocimiento de los funcionarios del área de Medioambiente del municipio. “Esperamos que se solucione pronto esto porque se está haciendo un basural esta zona”, asegura Villarroel.

La plaza

El presidente de la sociedad de fomento destaca que la plaza del barrio “está en su máximo esplendor”, luego del trabajo que hicieron los vecinos y el municipio. Lo último que se agregó fueron los contenedores para los residuos y ahora se está gestionando un alambrado perimetral en un sector lindante con un vecino.

Asimismo, se está tratando de avanzar en ponerle un nombre a esa plaza.

Tránsito y seguridad

En referencia al tránsito, la mayor complicación en esta zona tiene que ver con el cruce de la Ruta Nacional 188, tema que fue planteado por los fomentistas ante las autoridades: “Hace un par de meses mantuvimos una reunión con la directora del área de Movilidad y quedamos en continuar en una serie de encuentros para poder seguir avanzando en este tema”.

Si bien hay vecinos que piden semáforos, los fomentistas saben que no se pueden colocar. “Solicitamos que, al menos, se pongan carteles señalizadores u otras herramientas que sirvan para mejorar, principalmente, el cruce de la ruta con Rivadavia, porque a veces hay que esperar hasta quince minutos para cruzar, y es un peligro”, sostiene Villarroel.

Finalmente, en cuanto a la inseguridad, la situación cambió en el último tiempo: “Tuvimos ilícitos que sufrieron algunos vecinos, robaron una moto de una propiedad y esto nos alertó para tomar la decisión de volver a reunirnos con representantes de la Secretaría de Seguridad y remarcarle este tipo de cosas. Pedimos que se refuerce el control, se pusieron a disposición y la patrulla está recorriendo nuestro barrio”.